Lanciato dal quotidiano online di Cinema e Videoclip Indie-eye.it "Renegade Sun (Brexit)" è il nuovo lavoro video dell'artista visuale noWareArt, già attivo da quindici anni come videomaker.

Realizzato per la band di noise rock Stolen Apple, veterani della scena underground italiana, è un onirico viaggio visuale che tratta in modo originalissimo la condizione di un recluso.

Furibonde e velocissime evocazioni visive che consentono di penetrare la vita di una persona in fuga perenne, oppure in una condizione di isolamento dove l'ansia di libertà è solo un ricordo ripercorso a ritroso.

Un video che ci ha colpito moltissimo quello dell'artista noWareArt perché elabora in modo originale una condizione che stiamo vivendo quotidianamente, con le restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica, soprattutto se pensiamo alla popolazione ristretta, ai carcerati, a chi non ha fissa dimora.



Realizzato con strumenti non convenzionali, aggrega immagini originali filmate con dispositivi utilizzati per la registrazione vide-scientifica, object trouvé di tradizione dadaista, tra cui negativi 35mm rielaborati, ma anche immagini provenienti da archivi famigliari, tra super 8 e VHS.

Il video è quindi un mix di tecniche digitali e analogiche, montate ad una velocità potentissima che concorre a creare un dubbio costante su quello che stiamo vedendo. Incertezza visiva che è anche confusione della coscienza, ricerca costante della libertà. Bellissimo e innovativo.



Renegade Sun (Brexit) il video di noWareArt