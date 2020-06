Quella post Covid-19 sarà un'estate in cui si viaggerà in Italia privilegiando i soggiorni in residence e appartamenti: sono, infatti, sempre più le famiglie con bambini a scegliere questa soluzione, che garantisce un maggiore controllo dal punto di vista della sicurezza sanitaria.

Esse Vacation, realtà che si è affacciata nel panorama turistico nel 2016, propone un prodotto, il Travel Box, specializzato proprio nell’offerta di soggiorni in residence, nelle località turistiche più famose d’Italia. Il tutto a prezzi estremamente convenienti, grazie ad una formula speciale che prevede data e destinazione “aperte”, in funzione di disponibilità e richieste del cliente. Una modalità di vacanza innovativa, che consente alle famiglie di pianificare e gestire al meglio il proprio budget di spesa dedicato al soggiorno.

Il Travel Box, che nel 2019 è stato utilizzato da più di 20mila italiani pienamente soddisfatti, come dimostrano le numerose recensioni positive sul servizio, comprende un soggiorno di 8 giorni e 7 notti in residence e appartamenti dotati dei migliori comfort, attrezzati per accogliere fino ad un massimo di sei persone e con tutti i servizi dei migliori resort: piscine, centri fitness, spiagge attrezzate e programmi di intrattenimento e animazione. Tutte le destinazioni possono essere raggiunte comodamente con mezzi propri e, su richiesta, alcune strutture accettano anche gli animali domestici.

La caratteristica quasi unica nel panorama italiano è quella di promuovere le vacanze con l'ausilio di un efficace servizio di call center inbound e outbound, impiegando personale esclusivamente dipendente. Il Travel Box prevede una quota fissa e può essere utilizzato in qualsiasi momento (entro 12 mesi pre-Covid, ma la lungimiranza dell’operatore ha portato ad estendere a 24 mesi la validità proprio per far fronte a questo periodo straordinario). Salvo disponibilità, si può partire anche in alta stagione, quindi ad agosto, a Capodanno o a Pasqua. Vengono garantiti i servizi di pulizia – due volte a settimana – e di cambio biancheria. Ovviamente, per trascorrere la vacanza in totale tranquillità e senza preoccupazioni, i clienti possono sanificare il proprio appartamento come meglio credono.

Oltre all’ottimo rapporto qualità/prezzo, il punto di forza di questa iniziativa è l’ampia varietà di destinazioni tra cui scegliere: da quelle più celebri – come Teulada in Sardegna, Gallipoli in Puglia o Cervia in Emilia-Romagna – a quelle di nicchia e ricercate – come il Borgo San Pecoraio in Toscana o il Castello Azzolini in Umbria. Per chi ama la montagna, le proposte spaziano dalle Dolomiti alla Valle d’Aosta, e non manca l’estero, con offerte in Spagna, Grecia, Egitto e Tunisia.

Danilo Gorla, Brand e Marketing Manager di Esse Vacation, dichiara: “L’andamento delle prenotazioni per i soggiorni nei residence è positivo per la stagione estiva e stiamo già ricevendo in vista dell’autunno richieste verso destinazioni come Spagna ed Egitto. Il Travel Box di Esse Vacation è infatti una soluzione particolarmente adatta per chi ha un budget di spesa stabilito e una discreta flessibilità per quanto riguarda la destinazione oppure il periodo del soggiorno”.