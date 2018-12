Team Valore si presenta al sud Italia

Team Valore, realtà associativa dedicata alle agenzie di viaggi, annuncia l’apertura della sede a Pozzuoli: per l’occasione è prevista l’organizzazione di un meeting con 20 tra le realtà agenziali più significative della regione Campania, a cui saranno presentati in anteprima la filosofia e il modello operativo alla base della soluzione aggregativa proposta.

Già presente con successo al nord Italia ed in Puglia (per un totale di 88 agenzie aderenti), Team Valore si rivolge a tutti gli imprenditori della distribuzione turistica che sentono la necessità di avere dei partner di pari livello con i quali fare sistema, con il fattivo apporto delle agenzie di viaggi: l’elemento fondante su cui si basa è la trasparenza, allo scopo di favorire la condivisione di esperienze, l’aggregazione di competenze e di asset strategici, creando vantaggi effettivamente distribuiti fra gli associati. I partner di Team Valore mantengono così la propria unicità sul mercato, potendo approfittare delle sinergie tipiche della rete: economie di scala, potere contrattuale nei confronti dei fornitori, forza commerciale e strumenti innovativi per migliorare le performance di vendita.

“Sono nato a Milano, ma tanto il mio cuore quanto buona parte della mia carriera professionale hanno come baricentro il Sud – dichiara Mario Malerba, Presidente Team Valore – dove sono presenti tante agenzie che si occupano di incoming, svolgono attività di piccolo tour operator e di consolidatori. Con l’aggregazione a Team Valore, queste agenzie moltiplicheranno la loro capacità distributiva, offrendo le proprie proposte ai colleghi, inoltre, accedendo alle offerte dei partner condivisi di Team Valore e di quanto messo a disposizione attraverso il Portale, miglioreranno l’attrattività del portfolio prodotto e, soprattutto, aumenteranno la loro marginalità. Vorrei anche sottolineare che ci rivolgiamo solo a 20 agenzie, perché Team Valore intende preservare le aree di competenza delle stesse”.