«Mamma mia che c'è. Ci sono ancora le persone in macchina». Così ieri pomeriggio un autista commentava l'ennesimo incidente mortale che s'era verificato poco prima sulla strada statale 107 Silana-Crotonese. Le sue parole di stupore sono finite in un video che è diventato virale in una manciata di minuti.

Le immagini hanno ripreso i momenti immediatamente successivi al sinistro avvenuto ieri verso le 17 all'altezza di località Brasimato nel quale hanno perso la vita due persone, Lorenza Aloisio di 33 anni e il fidanzato 43enne Piero Riolo, e altre due, madre e figlia, sono rimaste gravemente ferite.

La Strada statale 107 è rimasta per diverse ore chiusa al traffico per consentire agli agenti della Polizia stradale di Crotone, che stanno conducendo le indagini, di effettuare i rilievi del caso al fine di capire la dinamica dello scontro. Sulle cause dell'incidente, ancora da accertare, avranno inciso sicuramente le condizioni dell'asfalto della "107" che al momento del sinistro era bagnato poiché la pioggia stava venendo giù in quel tratto sin dalla mattina.