Il presidente Alessandro Oliva ha convocato lunedì 10 febbraio alle ore 19:00 la seduta straordinaria di Consiglio comunale per fare chiarezza, fornire delucidazioni ed avere chiarimenti sulla prevista restituzione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di 320 mila euro, che ha revocato un finanziamento ottenuto dal Comune nel 2006 per la mancata realizzazione d’un impianto sportivo a Bastione: a richiedere la seduta la Consigliera Alisia Sottile, a nome anche di colleghi di maggioranza, sottolineando che “è doveroso fornire risposte e chiarimenti ai cittadini sul motivo per cui dovranno essere privati di ulteriori risorse che potevano essere spese per le proprie necessità”.

Il documento è stato firmato anche dai rappresentanti della minoranza. Si annuncia in Aula un confronto serrato, anche per le posizioni, che hanno fatto emergere le rispettive parti politiche.