Mercato dell'advertising sul web sempre più in crescita

Continua a svilupparsi il mercato della pubblicità su internet. Anche se i ritmi di crescita sono in lieve calo rispetto al passato, ormai il volume di affari ha raggiunto quasi i 3 miliardi di euro alla fine del 2018.

La cosa da sottolineare è che il mercato delle pubblicità su internet rimane concentrato nelle mani di pochi, i così detti OTT (Over The Top) che detengono il 75% del mercato, in base ai dati dello scorso anno.

Ed è proprio la pubblicità gestita da costoro che è l’unica a crescere. Quella che non transita da motori di ricerca, Social network e altri siti similari infatti è scesa del 3% nel 2018.

Per quanto riguarda i formati pubblicitari è il Display advertising a dare le maggiori "soddisfazioni" con una crescita del 14%, raggiungendo il valore di circa 1,9 miliardi di euro con una prospettiva, relativa al 2023, di arrivare a toccare quota 2,8 miliardi.

Nel frattempo, la componente Video ha quasi raggiunto la metà del totale Display advertising e nel 2019 supererà la raccolta derivante da Banner. In crescita anche il Search advertising (ossia l’acquisto di visibilità all’interno dei motori di ricerca) del +9%.