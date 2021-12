"Italiani News" è un quotidiano online dedicato a tutti quegli italiani che vivono nel mondo. Nasce da un'idea di giornalismo autonomo e indipendente da lobby e politica.

"Italiani news" è il primo quotidiano online di informazione generalista dedicato a tutti gli expat nostrani. Sono più di 5 milioni e 650mila infatti gli italiani residenti all’estero e secondo l’AIRE (l'Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) in 20 anni gli expat sono più che raddoppiati. Basti pensare che nel 2000 i residenti all’estero erano circa 2 milioni e 300mila.

Ma non è solo a loro che “Italiani News” si rivolge. L’obiettivo infatti è quello di creare un ponte tra gli expat e quegli italiani con un focus internazionale sviluppato, come viaggiatori, nomadi digitali, esterofili o semplicemente curiosi.

I valori del progetto sono indissolubilmente legati ai diritti: di circolazione, di migrazione, di informazione e di ogni tipo di espressione. Per questo le categorie rimangono vaste, ma un occhio particolare è dedicato al mondo della new economy e delle criptovalute, con focus internazionali specifici che aiutano a valutare l’entità degli ultimi grandi cambiamenti che stiamo vivendo.

L’editore, forte di una lunga esperienza sul campo, ha deciso di puntare su un mix di professionalità e freschezza, che vanno a riempire una redazione di grande spessore, già affiatata da precedenti esperienze in diversi campi del sapere: storici, archeologi, musicisti, scrittori, artisti, antropologi e giornalisti, tutti uniti da una grande passione per l’informazione.

La testata offre anche la possibilità di collaborare a chiunque voglia condividere esperienze e contenuti al solo fine di far sentire sempre uniti tutti quei cittadini che per diverse ragioni si trovano a vivere lontani da un Paese meraviglioso come l’Italia.

Il progetto editoriale, lanciato da Astra Group Fczo, gruppo Internazionale attivo nel settore del Marketing Digitale ed editoriale con sede a Dubai, non ha alcun interesse se non quello di fare una corretta e libera informazione, avendo la certezza di essere indipendente da qualsiasi tipo di interferenza: “un editore puro a servizio dei cittadini Italiani nel mondo”.

Astra Group Fczo, partecipata da un Fondo Internazionale con sede a Dubai, è da qualche anno attiva nel settore della Comunicazione ed in particolare nel Marketing digitale o social marketing, e nel settore pubblicitario. Attualmente con sede a Dubai, Londra, New York, Madrid, si sta preparando ad aprire una sede a Milano e Roma gestisce la comunicazione integrata per oltre 300 aziende nel mondo.

Il progetto editoriale e la direzione della testata giornalistica, autorizzata dal Tribunale di Milano lo scorso novembre, è stata affidata al giornalista professionista Paolo Cocuroccia, giovane insegnante, nato e cresciuto a Roma est, con la periferia sempre nel cuore e una vita 2 passata da expat: da Taiwan agli States come corrispondente, passando per Vienna, Lisbona, Budapest, Praga, Sofia e Lviv, dove ha vissuto e lavorato come analista e addetto stampa.

Completano il profilo una laurea in lettere alla Sapienza di Roma con tesi su “Modelli di democrazia digitale”, scuola di giornalismo a Bari e master con la business school del Sole 24ore a Milano.

La nuova testata giornalistica Italiani News è raggiungibile all'indirizzo www.italianinews.com .

