Mercoledì, Meloni è intervenuta alla Camera, dove senatori e deputati erano riuniti in seduta comune per commemorare Papa Francesco. Stavolta non era vestita completamente di bianco. La premier era addobbata a lutto: abito nero e, ahi lei, niente trucco.

Il copione prevedeva che doveva far credere alla "ggente" che lei e il Papa erano completamente in sintonia:

"Un omaggio doveroso a un leader spirituale, ma anche a un uomo che per me ha rappresentato qualcosa di ancora più profondo.Quando parlavi con lui, non c’erano barriere, non c’era distanza. Ti ascoltava profondamente. Ti faceva sentire unico, prezioso, irripetibile, come ogni essere umano sulla Terra.La sua allegria era un modo autentico per trasmettere il valore della vita.Il mondo ricorderà Papa Francesco come il Papa degli ultimi, delle periferie, colui che ha saputo dare voce a chi non ne aveva. Credeva profondamente che non si dovesse mai temere di andare controcorrente, se questo significava fare qualcosa di buono.La diplomazia è un esercizio di umiltà, perché richiede la capacità di mettere da parte un po’ del proprio orgoglio per entrare in contatto con gli altri e comprenderne il punto di vista. Non ha mai smesso di invocare la pace e la fine delle guerre, dall’Ucraina al Medio Oriente anche quando sapeva che non tutti avrebbero compreso le sue parole.Disse che la grandezza della politica si misura nei momenti difficili, quando si sceglie di operare guidati da grandi principi, pensando al bene comune e con lo sguardo rivolto al lungo termine".

In pratica, Giorgia Meloni ha detto che lei era rimasta così affascinata da ciò che Bergoglio diceva e faceva, tanto da dire e fare SEMPRE l'esatto contrario... su qualsiasi argomento: sulla guerra, sul rapporto con gli avversari politici, sui migranti, sulle minoranze, sui poveri, sui carcerati...

Meloni e la sua maggioranza hanno sempre sostenuto con atti e parole di non riconoscersi nel pontificato di Bergoglio. Adesso pretendono di far credere di esserne i profeti e gli apostoli.

Va bene essere ipocriti, ma a questi livelli significa solo ritenere da parte di Meloni e soci, anzi (post) camerati, che le persone a cui si rivolgono siano solo dei poveri cretini a cui è possibile dare a bere di tutto!