Una bambina di 8 anni è stata investita da un trattore a San Cataldo, nel Nisseno. Dopo l'impatto, la bambina è stata trasportata dal 118 un paio d’ore fa al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.

I medici del Sant’Elia hanno sottoposto la bimba a un delicato intervento chirurgico per l’asportazione della milza e il posizionamento di un drenaggio toracico. Adesso vista la gravità delle condizioni – la piccola ha anche fratture al bacino, al piede e contusioni polmonari – è stato disposto il trasferimento a Palermo. Il conducente del mezzo, un trattore gommato con rimorchio, nello svoltare per via Misteri si sarebbe avvicinato al muro ferendo gravemente all’addome la piccola che in quel momento era sola. E’ stato lo stesso conducente del mezzo agricolo a prestare il primo soccorso e ad allertare il 118. E’ intervenuta la Polizia Municipale che sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Il trattore è stato sequestrato.