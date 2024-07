Un recente report sul ranking dei critici americani su IMDb ha rivelato che alcuni vincitori e nominati degli Oscar di quest'anno, malgrado la loro leadership durante l'Awards Season, non avevano il sostegno totale della critica.

Così il film spagnolo Society of the Snow (72/100) ha ottenuto il punteggio più basso tra i nominati al Miglior Film Internazionale, superato in negativo da Elemental (58/100) tra i candidati per il Miglior Film d'animazione.

Tra i film, Past Lives (94/100) primeggia, seguito da The Zone of Interest (92/100) e dal vincitore dell'Oscar di quest'anno Oppenheimer (90/100).