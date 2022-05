La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha annunciato ai parlamentari europei che le prossime sanzioni contro la Russia includeranno l'embargo del petrolio finora acquistato da Mosca. Queste le parole della presidente della Commissione, che ha parlato anche della ricostruzione in Ucraina:

"La prossima settimana celebreremo la Giornata dell'Europa. Il 72° compleanno della nostra Unione. Questa Giornata dell'Europa riguarderà l'Unione del futuro: come la rendiamo più forte, più resiliente, più vicina ai suoi cittadini. Ma la risposta a tutte queste domande, non possiamo darla da soli. La risposta è data anche in Ucraina. Viene data a Kharkiv, dove i primi soccorritori ucraini si avventurano nella zona di combattimento per aiutare i feriti dagli attacchi russi. Viene data in piccole città come Bucha, dove i sopravvissuti stanno affrontando le atrocità commesse contro i civili dai soldati russi. Ed è data a Mariupol, dove gli ucraini stanno resistendo a una forza russa, che li supera di gran lunga in numero. Stanno combattendo per riaffermare le idee di base: che sono loro i padroni del proprio futuro e non un leader straniero. Che è il diritto internazionale che conta e non il diritto del potere.Così, il futuro dell'Unione Europea è scritto anche in Ucraina. E quindi, oggi, vorrei parlare di due argomenti. La prima sulle sanzioni e la seconda sui soccorsi e la ricostruzione. Oggi presentiamo il sesto pacchetto di sanzioni. In primo luogo, indichiamo ufficiali militari di alto rango e altre persone che hanno commesso crimini di guerra a Bucha e che sono responsabili dell'assedio disumano della città di Mariupol. Questo invia un altro segnale importante a tutti gli autori della guerra del Cremlino: sappiamo chi sei e sarai ritenuto responsabile. In secondo luogo, abbiamo tolto dal sistema SWIFT Sberbank, di gran lunga la più grande banca russa, e altre due banche importanti. Con ciò, colpiamo le banche che sono ritenute critiche per il sistema finanziario russo e la capacità di Putin di continuare a portare distruzione. Ciò consoliderà il completo isolamento del settore finanziario russo dal sistema globale. Terzo, stiamo vietando le nostre onde radio a tre grandi emittenti statali russe. Non saranno più autorizzate a distribuire i loro contenuti nell'UE, in qualsiasi forma, sia via cavo, via satellite, su Internet o tramite app per smartphone. Abbiamo identificato questi canali TV come portavoce che amplificano le bugie e la propaganda di Putin in modo aggressivo. Non dovremmo più dare loro un palcoscenico per diffondere queste bugie. Inoltre, il Cremlino si affida a contabili, consulenti e spin doctor dall'Europa. E questo non avverrà più. Il mio ultimo punto sul nuovo pacchetto di sanzioni: quando i leader si sono incontrati a Versailles, hanno deciso di eliminare gradualmente la nostra dipendenza dall'energia russa. Nell'ultimo pacchetto di sanzioni, abbiamo iniziato con il carbone. Ora affrontiamo la nostra dipendenza dal petrolio russo. Sia chiaro: non sarà facile. Alcuni Stati membri dipendono fortemente dal petrolio russo. Ma dobbiamo semplicemente lavorarci sopra. Ora proponiamo un divieto al petrolio russo. Questo sarà un divieto totale di importazione su tutto il petrolio russo, marittimo e oleodotto, greggio e raffinato. Ci assicureremo di eliminare gradualmente il petrolio russo in modo ordinato, in modo da consentire a noi e ai nostri partner di garantire rotte di approvvigionamento alternative e ridurre al minimo l'impatto sui mercati. Questo è il motivo per cui elimineremo gradualmente la fornitura russa di greggio entro sei mesi e di prodotti raffinati entro la fine dell'anno. Quindi, massimizziamo la pressione sulla Russia, riducendo al minimo i danni collaterali a noi e ai nostri partner in tutto il mondo. Perché per aiutare l'Ucraina, la nostra stessa economia deve rimanere forte.Con tutti questi passaggi, stiamo privando l'economia russa della sua capacità di diversificare e modernizzarsi. Putin voleva cancellare l'Ucraina dalla mappa. Chiaramente non ci riuscirà. Al contrario: l'Ucraina si è sollevata unita. Ed è il suo stesso paese, la Russia, che sta affondando.Onorevoli parlamentari, Vogliamo che l'Ucraina vinca questa guerra. Ma vogliamo anche porre le condizioni per il successo dell'Ucraina all'indomani della guerra. Il primo passo è il sollievo immediato. Si tratta di un sostegno economico a breve termine per aiutare gli ucraini a far fronte alle ricadute della guerra, come facciamo con il nostro pacchetto di assistenza macrofinanziaria e con il sostegno diretto al bilancio ucraino. Inoltre, abbiamo recentemente proposto di sospendere per un anno tutti i dazi all'importazione sulle esportazioni ucraine nella nostra Unione. Sono sicuro che il Parlamento europeo darà il proprio peso a questa idea. Ma questo non è sufficiente per il sollievo a breve termine. Il PIL dell'Ucraina dovrebbe scendere dal 30% al 50% solo quest'anno. E il Fmi stima che, da maggio in poi, l'Ucraina avrà bisogno di 5 miliardi di euro al mese, in modo chiaro e semplice, per mantenere il Paese in funzione, pagando pensioni, stipendi e servizi di base. Dobbiamo sostenerli, ma non possiamo farcela da soli. Accolgo con favore che gli Stati Uniti abbiano annunciato un massiccio sostegno di bilancio. E anche noi, come Team Europe, faremo la nostra parte.Ma poi, in una seconda fase, c'è il più ampio sforzo di ricostruzione. La portata della distruzione è sbalorditiva. Ospedali e scuole, case, strade, ponti, ferrovie, teatri e fabbriche: tante cose devono essere ricostruite. Nella nebbia della guerra, è difficile fare una stima precisa. Gli economisti parlano di diverse centinaia di miliardi di euro. E i costi aumentano ogni giorno di questa guerra senza senso.Onorevoli parlamentari, L'Europa ha una responsabilità molto speciale nei confronti dell'Ucraina. Con il nostro supporto, gli ucraini possono ricostruire il loro paese per la prossima generazione. Ecco perché oggi vi propongo di iniziare a lavorare su un ambizioso pacchetto di ripresa per i nostri amici ucraini. Questo pacchetto dovrebbe portare ingenti investimenti per soddisfare i bisogni e le riforme necessarie. Dovrebbe affrontare le attuali debolezze dell'economia ucraina e gettare le basi per una crescita sostenibile a lungo termine. Potrebbe stabilire un sistema di pietre miliari e obiettivi per garantire che il denaro europeo offra davvero al popolo ucraino e venga speso in conformità con le norme dell'UE. Potrebbe aiutare a combattere la corruzione, allineare il contesto legale con gli standard europei e migliorare radicalmente la capacità produttiva dell'Ucraina. Ciò porterà la stabilità e la certezza necessarie per rendere l'Ucraina una destinazione attraente per gli investimenti diretti esteri. E alla fine, aprirà la strada al futuro dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea.Slava Ukraini e viva l'Europa".

Del discorso della von der Leyen possiamo sottolineare due passaggi. Il primo è relativo all'ipocrisia che, evidentemente, caratterizza i politici a tutte le latitudini.

Infatti, annunciare oggi l'embargo al greggio russo per poi aggiungere che il suo acquisto sarà diminuito progressivamente, così come quello dei prodotti prodotti raffinati, in modo da poterlo sostituire (e non è ben chiaro se completamente o meno) entro la fine del 2022, non è certo la via per tagliare a Putin le risorse a supporto della sua guerra.

Il secondo passaggio da sottolineare è quello che riguarda la vittoria dell'Ucraina che, in base a quanto dichiarato dalla presidente della Commissione Ue, adesso sarebbe l'obiettivo dell'Europa... che inizialmente doveva limitarsi a costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Probabilmente a Bruxelles hanno preso atto che questo non è più possibile e che la sola strada per arrivare a ciò è quella di una sconfitta della Russia nella guerra in corso.

Quindi, quella della von der Leyen è l'ammissione che anche l'Europa, come gli Stati Uniti, sta combattendo, tramite l'Ucraina, una guerra per procura contro la Russia... una guerra che l'Europa combatte senza però avere uno scopo preciso, a differenza di Kiev e Washington.

E proprio riflettendo su questo aspetto dovrebbe incentrarsi la discussione dello stato dell'Unione e del suo futuro in corso al Parlamento europeo. Ma il solo ipotizzarlo appare fantascientifico.







