Il tema dell'inflazione continua ad essere molto caldo sui mercati finanziari. Nel frattempo si sta avvicinando il momento dei meeting della BCE, il 10 giugno, e della FED, a metà mese. Alla luce proprio del recente balzo dell'inflazione, le riunioni delle due maggiori banche centrali sono diventate ancora più importanti per i mercati.

Riguardo all'inflazione, i punti di vista delle due banche centrali differiscono.Infatti, mentre in Europa l'avvicinamento al target di crescita del 2% fissato dalla Bce potrebbe dare ai falchi del Nord argomenti per chiedere la fine del QE e il rialzo dei tassi, negli USA, dove si è già superato il target fissato dalla Fed, quest'ultima ha già detto che tollererà gli sforamenti temporanei... anche se resta da vedere in che misura e per quanto tempo.

Nel frattempo i mercati penalizzano il dollaro, proprio per le dichiarazioni non proprio cristalline della FED sul mantenimento dello stimolo monetario. Comunque va ricordato che il presidente Joe Biden ha annunciato un piano da 6 trilioni di dollari per l'anno fiscale 2022, che aumenterebbe la spesa per infrastrutture e istruzione.