Napoli, ecco Gilmour: operazione da 18 milioni

Dopo l’arrivo di David Neres, Antonio Conte si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo. Il Napoli infatti, ha chiuso per Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton: il club inglese ha dato l’ok alla cessione del 23enne che raggiungerà l’Italia all’inizio della prossima settimana. Per lui De Laurentiis investirà circa 18 milioni di euro, bonus compresi. Il blitz di Manna a Londra ha dato quindi risultati concreti. Ma nelle prossime ore si entrerà nel clou della missione: in programma c’è un incontro con il Chelsea per Lukaku. Al summit sarà presente pure l’agente di Big Rom, col quale il Napoli ha un accordo da tempo: triennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus.

Gli azzurri vogliono sbloccare l’arrivo del belga: i Blues continuano a chiedere 40 milioni di euro, con il ds che proverà ad ammorbidire la posizione del club di Stamford Bridge. Al momento il Napoli non ha superato quota 30 milioni di euro complessivi, ma non è affatto da escludere un rilancio. Il nodo è anche la formula: il Chelsea vuole concludere l’operazione a titolo definitivo, Manna vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto. Magari nei discorsi finirà pure Osimhen: la speranza di imbastire uno scambio è ancora viva.

Per quanto riguarda il centrocampo infine, Gilmour non sarà l’unico colpo: nel mirino restano McTominay e Amrabat. Prima però bisognerà fargli spazio, con Folorunsho e Gaetano almeno, da piazzare.



Atalanta, Lookman torna ad allenarsi

Emergenza rientrata in casa Atalanta sul fronte Ademola Lookman. Dopo aver chiesto di non essere convocato per la sfida contro il Lecce per ragioni di mercato (legate a un interesse, quasi sfumato, del Paris Saint-Germain), il nigeriano è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi.



Chiesa, sì al Barcellona ma l’Inter resta in agguato

Federico Chiesa sta aspettando il Barcellona. Negli ultimi giorni l’agente dell’esterno, Fali Ramadani, ha riaperto i dialoghi con i blaugrana, consapevoli che la cifra da versare nelle casse della Juventus non sarà superiore ai 15 milioni di euro. La pista è calda, e a spingere è pure il tecnico Flick che lo avrebbe voluto già ai tempi del Bayern Monaco. Al momento sono ore di riflessione: i dirigenti del club catalano devono decidere se affondare o meno il colpo. E in agguato c’è l’Inter.

Il Barcellona ha bisogno di un esterno sinistro (niente da fare per Nico Williams, difficile anche Leao), e Chiesa è un profilo gradito. Ma il ds Deco presenterà un’offerta scritta, svela Sport, solo quando avrà la certezza di poter tesserare l’ex Fiorentina senza problemi riguardo al suo inserimento nelle liste (c’è un tetto degli ingaggi da rispettare). In sostanza il Barcellona vuole essere sicuro di poter utilizzare il calciatore non appena sarà conclusa ufficialmente la trattativa con la Juventus. Necessarie quindi delle uscite per far spazio successivamente anche a un terzino destro.

La Juventus spinge per cedere Chiesa all’estero, ma naturalmente il 26enne non attenderà all’infinito: in allerta c’è anche l’Inter, pronta a offrire al laterale un contratto molto ricco. All’orizzonte ci sono giorni caldissimi: il mercato chiude il 30 agosto, e Giuntoli deve trovare una sistemazione al classe 1997 fuori dal progetto di Thiago Motta.



Dybala-Al Qadsiah sempre più vicini e l’argentino già saluta Roma

La Roma e il club arabo Al Qadsiah sono sempre più vicine per la cessione di Paulo Dybala, siamo ai dettagli finali. L’argentino ha infatti già accettato l’offerta dell’Al-Qadsiah: contratto di tre anni da 75 milioni di euro totali. L’ultimo tassello è quello dell’accordo tra le due società: dopo gli incontri recentissimi (nella serata di mercoledì 21 agosto), sono previsti nuovi contatti proprio nella giornata di giovedì 22. L’agente dell’argentino, intanto, ha incontrato la Roma che dovrà decidere se accettare un indennizzo di circa 3 milioni, con dei possibili bonus per arrivare fino a 5-6 milioni. Come detto, le parti sono sempre più vicine, ma ci sono ancora alcuni aspetti da sistemare prima di arrivare alla chiusura e alle firme.

Intanto, l’argentino oggi si allenerà con la squadra anche se, come detto, le parti sono vicinissime alla definizione totale e formale dell’operazione; tanto che Dybala sta già salutando e saluterà tutti i compagni di squadra e le persone che lavorano a Trigoria.



Como, colpo a sorpresa: preso Sergi Roberto

Colpo a sensazione del Como, l’ennesimo di un’estate decisamente da ricordare. Secondo quanto riporta Sky, i lariani hanno chiuso per l’arrivo di Sergi Roberto.

Il centrocampista ex Barcellona, dopo aver chiuso la sua pluriennale esperienza nel club catalano di cui è diventato un vero e proprio simbolo, ha deciso di provare una nuova esperienza accettando la corte della squadra allenata dall’ex compagno blaugrana Fabregas. Il giocatore è atteso domani in Italia, per tutte le procedure di rito e per l’ufficialità del suo matrimonio con il Como.