Prosegue l'ottimo cammino iniziato da Mancini con la nazionale. Dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro la pur modesta Lituania per 2-0, sono adesso tre le vittorie dell'Italia nel girone di qualificazione per Qatar 2022.

Con quest'ultimo risultato, Roberto Mancini centra la sesta vittoria di fila, aggancia Marcello Lippi a quota 25 risultati utili consecutivi (20 successi e 5 pareggi) e si conferma miglior Ct per punti conquistati (70) dopo 30 partite sulla panchina della Nazionale.

"Mi fa piacere", ha detto Mancini, "ma è una cosa fine a se stessa... sarei contento di raggiungerlo nel dicembre 2022".

Per gli amanti delle statistiche, il prossimo step è rappresentato dal record di Vittorio Pozzo, il Ct dei due Mondiali vinti nel '34 e '38, capace di inanellare 30 risultati utili consecutivi tra il 1935 e il 1939.

La partita. Nel primo tempo l'Italia attacca, ma senza essere particolarmente incisiva con la Lituania che pensa solo a difendersi. Dopo un paio di conclusioni dalla distanza di Pellegrini, senza troppe pretese, la prima vera occasione arriva solo al 39', con El Shaarawy che a pochi metri dalla porta non riesce però a deviare in rete un cross di Pessina. Ci prova anche Emerson, ma il portiere lituano Svedkauskas fa buona guardia e così il primo tempo si chiude sullo 0-0.

A inizio ripresa Mancini fa entrare Chiesa per El Shaarawy e Sensi al posto di Pellegrini ed è proprio quest'ultimo, due minuti dopo il suo ingresso in campo, a portare in vantaggio l'Italia con una conclusione dal limite dell'area. Il resto della partita vede prima Locatelli e poi Immobile tentare più volte di arrotondare il risultato sul 2-0, ma Svedkauskas e un errore clamoroso dell'attaccante della Lazio fanno sì che il risultato rimanga invariato fino alla fine della partita, anche grazie a Donnarumma bravo a respingere la conclusione ravvicinata di Eliosius al 73'.

Nel minuti di recupero, l'Italia guadagna però un rigore concesso per un assurdo quanto inutile calcio ai danni di Barella. Calcia Immobile che trova il 12° gol in Nazionale portando il risultato finale sul 2-0.

Il cammino nelle qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar riprenderà a settembre, con l'Italia che affronterà di nuovo Bulgaria e Lituania. In mezzo il match con la Svizzera, una sfida probabilmente decisiva per il primo posto del girone. Ma adesso il pensiero va all'Europeo.