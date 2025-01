Fondazione Amplifon, presieduta da Susan Carol Holland, ha lanciato ufficialmente lo scorso ottobre il progetto “Ciao!” in Francia con un evento inaugurale presso la residenza Notre Dame de Bon Secours a Parigi. Questa iniziativa rappresenta un nuovo passo nella missione della Fondazione di migliorare la qualità della vita degli anziani, già attuata con successo in Italia, Portogallo e Australia.



Susan Carol Holland: l’inaugurazione del progetto lo scorso ottobre a Parigi

La residenza parigina Notre Dame de Bon Secours, che accoglie circa 240 anziani tramite strutture residenziali, un centro diurno e residenze indipendenti, è stata scelta come sede del debutto francese. L’inaugurazione dello scorso ottobre ha visto la partecipazione di Susan Carol Holland, Presidente della Fondazione Amplifon, che ha tenuto un discorso di benvenuto, sottolineando l’importanza del progetto nel rafforzare il senso di comunità e nel promuovere il benessere degli anziani. Presenti all’evento anche Maria Cristina Ferradini, AD della Fondazione, Amaury Dutreil, Direttore Generale di Amplifon France, un rappresentante dell’Ambasciata d’Italia e autorità locali del 14° Arrondissement di Parigi.



Susan Carol Holland: attività interattive per il benessere degli anziani

In Francia, il progetto “Ciao!” prende il nome di “Voilà!”, mantenendo invariata la sua filosofia: offrire attività interattive che stimolino il benessere fisico e mentale degli anziani. Tra le iniziative proposte figurano tour virtuali, lezioni di yoga e altre attività pensate per favorire l’interazione sociale e il coinvolgimento attivo. In occasione dell’evento, gli ospiti hanno partecipato a una sessione di yoga virtuale e hanno avuto l’opportunità di connettersi digitalmente con partecipanti da residenze in Italia e Portogallo, rafforzando il legame internazionale che è al cuore del progetto. “Con questa iniziativa – ha commentato Susan Carol Holland – proseguiamo il percorso di internazionalizzazione della nostra Fondazione, in linea con il DNA di Amplifon, portando i nostri progetti sociali in uno dei Paesi nei quali il nostro Gruppo è maggiormente presente”.