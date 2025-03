Il valore della gentilezza e delle relazioni umane è stato al centro del “Festival della Gentilezza”, realizzato dal “Corriere della Sera” insieme a Fondazione Amplifon. Tra i partecipanti anche Susan Carol Holland, Presidente della Fondazione Amplifon, ed Enrico Vita, Amministratore Delegato del Gruppo Amplifon.



Susan Carol Holland: “Oggi ci apriamo a un confronto con tutti voi”

Si è tenuto a Milano l’8 e il 9 novembre scorsi presso la Sala Buzzati del “Corriere della Sera” il “Festival della Gentilezza”, evento che ha visto la partecipazione di esponenti del mondo della cultura, dello sport, dell’informazione e dell’accademia per riflettere sull’importanza della gentilezza come motore di cambiamento e crescita. Il convegno, a cui hanno preso parte la Presidente della Fondazione Amplifon Susan Carol Holland e l’AD di Amplifon Enrico Vita, è stato moderato da Manuela Croci, giornalista del magazine 7 del “Corriere della Sera”, nel corso di un dibattito che ha offerto numerosi spunti di riflessione. Ne ha parlato Susan Carol Holland che ha dichiarato in merito: “Abbiamo pensato alla parola gentilezza che ha portato alla realizzazione di un manifesto e a un podcast. Oggi ci apriamo a un confronto con tutti voi”. Sull’argomento è intervento anche Enrico Vita sottolineandone il valore: “Credo che esista un modo per costruire una impresa gentile, con progetti condivisi da tutti”. Anche lo scrittore Marco Missiroli ha condiviso la propria visione sul tema: “Spesso mi è capitato di pensare che la letteratura gentile fosse quella empatica, ma la letteratura gentile deve anche aprire una ferita”, ha evidenziato.



Amplifon: l’esperienza professionale di Susan Carol Holland

Susan Carol Holland ricopre l’incarico di Presidente di Amplifon e della Fondazione Amplifon, la ONLUS avviata nel 2020 per favorire l’inclusione sociale dei giovani e degli anziani. Il suo ruolo all’interno della Fondazione prevede attività di coordinamento delle relazioni, la rappresentanza legale e la gestione delle collaborazioni con partner istituzionali in ambito pubblico e privato. Laureata in Sociologia e Psicologia presso Keele University (Inghilterra), Susan Carol Holland ha conseguito successivamente un Diploma di specializzazione in Logopedia presso l’Università degli Studi di Milano. Tra il 1982 e il 1983, ha esercitato la professione di logopedista presso l’Ospedale Policlinico di Milano, per poi entrare in Amplisystem, la Divisione Personal Computer di Amplifon, ricoprendo il ruolo di Assistente Marketing. Nel 1988, è divenuta Membro del Consiglio di Amministrazione di Amplifon e nel 1993 è stata nominata Vicepresidente. Successivamente, nel 2011, ne ha assunto la presidenza.