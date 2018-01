Downsizing ovvero come vivere alla grande in soli 12 centimetri

Cosa succederebbe se l’unica soluzione al sovraffollamento globale fosse... il rimpicciolimento? È quello che succede in Downsizing, quando un gruppo di scienziati norvergesi scoprono come ridurre gli esseri umani a soli dodici centimetri d’altezza e rendere così il pianeta più sostenibile; ma non solo: il rimpicciolimento è anche la soluzione per una vita più ricca e agiata.



Paul Safranek (Matt Damon), stanco della sua quotidianità stressata e sempre uguale, sceglie il benessere e una vita migliore insieme alla moglie Audrey (Kristen Wiig) in una delle ricche small town che stanno rapidamente crescendo negli Stati Uniti.







Ecco che i suoi debiti diventano un ricco patrimonio, il suo metro e ottanta soli dodici centimetri e Paul è pronto per il suo piccolo grande destino...

Questa la trama su cui si basa Downsizing - Vivere alla grande, film diretto da Alexander Payne che sarà presentato in anteprima alla stampa mercoledì 17 ed uscirà nelle sale italiane giovedì 25 gennaio.

Nel cast Matt Damon, Christoph Waltz, Chau Hong, Jason Sudeikis, Kristen Wiig, Neil Patrick Harris.