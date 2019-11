CHIARA TAIGI - Applausi a Scena Aperta in Cavalleria Rusticana!

Gala Apertura della Stagione Lirica

OPERA, BRAVI! 20 e 22 Novembre 2019 in Russia

Chiara Taigi ha interpretato il ruolo di Santuzza nell’Opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni suscitatando più volte applausi a scena aperta, in occasione della 62° Stagione Lirica al Teatro dell'Opera e del Balletto della Repubblica di Udmurtia "P.I. Tchaikovsky" a Izhevsk in Russia.

L'interpretazione di Chiara Taigi di Santuzza, definita di "rara bellezza" dalla critica russa, ha raggiunto il massimo risalto grazie ad una classica e allo stesso tempo bellissima e creativa regia, con la quale ha potuto esprimere recitando con una gestualità propria del contesto siciliano e con una vocalità piena di espressivi contrasti emotivi, dimostrando appieno di essere l'interprete di successo con forti dinamiche di passaggio oltre ad un raffinato controllo sul fraseggio.

Questi elementi hanno travolto il pubblico che, quasi respirando insieme a Santuzza, ha vissuto tutti i momenti di grandi emozioni contrastanti fino ad una diffusa commozione.

La regia ha creato una suggestiva scenografia ispirata al concetto dell'amore di una donna ridotto in cenere dal tradimento, dalla delusione, gelosia, rabbia e dolore. In tutta l'Opera l'elemento della cenere sarà presente in scena e le luci radenti muteranno come lo stato d'animo dei personaggi, con un finale realistico dove la morte di Turiddu e la disperazione di Santuzza e Mamma Lucia accendono il fuoco sotto la cenere.

Chiara Taigi con le sue doti di agilità e flessibilità vocale e attoriali ha dominato la scena nelle arie “Voi lo sapete, o Mamma” e “Inneggiamo al Signor” oltre ad un emozionante e prolungato momento di sola recitazione nell'Intermezzo Sinfonico.

Chiara Taigi al Gala Lirico “Opera, Bravi!” ha cantato “Tu che m'hai preso il cuor” di Franz Lehár, “Nuovo Cinema Paradiso” di Morricone ed è stata allestita una particolare coreografia con coro e ballerini su “Il Bacio” di L. Arditi nel quale Chiara Taigi ha stupito con un finale a sorpresa chiudendo con un acuto in re naturale.

Chiara Taigi ha voluto indossare per la seconda volta nel Gala Lirico un raffinato abito storico della collezione privata dello stilista Pino Cordella, abito vincitore di concorso internazionale e presentato nel 2007 a Taiwan con una collezione Alta Moda, realizzato in lurex plissè con un effetto di movimento e ali.

Il risultato è stato travolgente per il pubblico, con il teatro già tutto esaurito da oltre due mesi per le due date, con molteplici momenti di applausi a scena aperta ed ottenendo da Chiara Taigi con prolungati applausi e standing ovation il bis a fine Gala.

In questa produzione sono apparsi evidenti degli elementi di successo della moderna scelta scenotecnica come la riproduzione a dimensione naturale della Pietà di Michelangelo in scena, palcoscenico a geometria variabile, effetti speciali per la luce ed acustici, un importante impianto luci servoassistito e realizzazione nella fabbrica del Teatro lo scenario ad alta risoluzione, fino alla scelta registica della scena finale della morte di Turiddu esclamata dalla voce di una comparsa di bimbo fuori scena utilizzando effetti speciali ed amplificazione.

Parte della compagnia del Teatro il Direttore Nikolaj Rogotnev, Direttore del coro Lyudmila Eliseeva, Regia di Philip Razenkov e dell'Artista onorato della Russia Vladislav Anisenkov.

Un giusto meritato riconoscimento al Governo, agli Sponsor e Referenti Culturali della Repubblica di Udmurtia, al grande operato della Direzione e Sovraintendenza Artistica di Inna Galusko e Marina Sergeevna Satrapinskaya e dei Direttori del Teatro per il grande lavoro e impegno di realizzazione e di alta qualità di produzione, con un livello professionale ed artistico in assonanza ai grandi teatri europei.

Un risultato importante grazie anche al Direttore di Scena Lyudmila Igorevna Maternal, orchestra, coro e tutto il personale di scena, dei costumi e della sartoria , il fotografo ufficiale Bakulev, tutto il personale stabile del Teatro dell'Opera e del Balletto della Repubblica di Udmurtia "P.I. Tchaikovsky".

