Pista bagnata, pista fortunata per Lorenzo Salvadori (Aprilia) e Luca Marini (Sky VR46) che hanno conquistato i primi due posti nella Q1, acquisendo così il diritto di giocarsi la pole nella sessione finale delle qualifiche del GP di Francia di MotoGP sulla pista di Le Mans.

A farne le spese Aleix Espargaro (Aprilia), Mir e Rins (entrambi su Suzuki) e Checco Bagnaia (Ducati), tutti piloti che nei passati gran premi hanno occupato le prime posizioni in qualifica e in gara e che domenica partiranno dalle retrovie.

Poi, però, in Q2 la pista si è asciugata, i tempi sul giro si sono abbassati di molto e Salvadori e Marini si sono trovati in fondo ai 12 che si sono disputati la pole.

Quattro le Yamaha nelle prime tre file, con Quartararo in stile Hamilton che si porta a casa l'ennesima pole e partirà dalla prima casella della griglia, seguito da Vinales. Miller tiene alta la bandiera Ducati partendo dalla terza posizione e con la pioggia che è prevista domani per tutta la gara è uno dei più seri candidati ad aggiudicarsi il gran premio.

