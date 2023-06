Un procedimento di natura penale contro Prigozhin sarebbe ancora in corso, nonostante le assicurazioni fornite in precedenza dal Cremlino, in cui, in base a un accordo mediato dal leader bielorusso Alexander Lukahsenko, qualsiasi accusa contro il leader della Wagner sarebbe stata archiviata.

Secondo fonti anonime riportate dai media locali, l'FSB avrebbe però aperto un'inchiesta contro Yevgeny Prigozhin. Il sito web Kommersant, citando una fonte non identificata, ha affermato che la decisione di avviare un procedimento penale non è stata ancora archiviata e che le indagini sulla insurrezione sarebbero in corso.

Nel frattempo, è ricomparso in pubblico il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, che ha ispezionato le truppe in Ucraina, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. Nell'occasione, Shoigu non ha rilasciato alcun commento sul tentativo di ribellione di Prigozhin.

Alcuni importanti blogger militari russi, tra cui il canale Rybar, hanno però suggerito su Telegram che il ministro della Difesa Shoigu è stato in visita nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, venerdì e che le immagini e il video rilasciati oggi dal ministero della Difesa potrebbero pertanto risalire a quel viaggio, avvenuto prima dell'ammutinamento della Wagner.

Per Zelensky, nell'ultimo discorso tenuto ieri sera alla nazione, più a lungo durerà l'aggressione all'Ucraina, maggiore sarà il danno che provocherà alla Russia.

Nella stessa occasione, il presidente ucraino ha parlato anche del suo impegno a livello diplomatico per far sì che il vertice NATO che si terrà a Vilnius tra due settimane possa avere per il suo Paese un riscontro concreto.

Per Zelensky, tale riscontro equivale se non all'annuncio di una immediata adesione dell'Ucraina alla Nato, almeno ad una formula che possa avere un significato analogo, anche in funzione di un ulteriore e più rapido accesso a qualsiasi fornitura militare che possa favorirne la controffensiva in corso di cui, secondo il ministro della Difesa ucraino, si inizieranno a vedere i primi veri riscontri nelle prossime settimane.

Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin, dopo il drammatico appello dello scorso fine settimana, è apparso di nuovo in video in un discorso rivolto ai partecipanti e agli ospiti dell'XI International Youth Industrial Forum "Ingegneri del futuro - 2023".