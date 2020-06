Il Psg, tramite il Direttore Sportivo Leonardo, avrebbe presentato una ricca offerta alla Lazio per il centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic.

La risposta del club romano ai francesi può essere sintetizzata con un semplice no grazie, in quanto ritenuta troppo modesta. Ma in questi casi ad aumentare il prezzo c'è sempre tempo.

E che i soldi in ingresso siano come il canto delle sirene per Lotito, lo dimostrerebbe Ighli Tare che avrebbe già iniziato ad adocchiare sul mercato i possibili sostituti del "Sergente".