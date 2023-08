Il dramma di una giovane madre iraniana in fuga dalle violenze domestiche, raccontato nel film semi-autobiografico di Noora Niasari, dal titolo Shayda, è stato scelto dall’Australia per competere agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale.

TRAMA: Una giovane madre iraniana e sua figlia di sei anni trovano rifugio in Australia in un centro di accoglienza per donne vittime di violenza durante le due settimane del capodanno iraniano.

Nella storia degli Oscar l’Australia ha ottenuto 1 sola nomination e cioè nel 2017 per il film Tanna di Martin Butler e Bentley Dean.