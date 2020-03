La Confederazione Svizzera, secondo quanto riportato da un post della Televisione Radio Svizzera Italiana (RSI) ha introdotto tre nuove misure nella campagna di prevenzione contro la diffusione del coronavirus: evitare le strette di mano, gettare i fazzoletti usati in un secchio della spazzatura chiuso e annunciarsi sempre telefonicamente prima di andare dal medico o al pronto soccorso.

Una proposta interessante che potrebbe essere estesa anche all'Italia?

Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe recepirle.... La lotta al Coronavirus non è solo nazionale ma globale.

Finora in Svizzera erano in vigore tre regole di igiene: lavarsi accuratamente le mani, tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito e in caso di febbre e tosse restare a casa.

(a cura di Giuseppe Serrone)