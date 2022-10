Un brano immersivo per raccontare una relazione sbagliata.

In radio dal 21 ottobre.

“Sigarotto” parla di un problema comune a molti: una relazione sbagliata sul nascere, dove il protagonista è vittima dello stile di vita dannoso della sua compagna. La produzione fa sì che l’ascoltatore possa immergersi nelle parole della canzone ed immedesimarsi grazie al suono che accompagna al meglio la voce e le sensazioni descritte dall’autore.

Radio date: 21 Ottobre 2022

Etichetta: Orangle Srl

https://www.oranglerecords.com/

https://www.laltoparlante.it/



CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/petraz.exe/

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/2T6E7Duwy15mxY7JBvWN7i



BIO

Ludovico, in arte Petraz, è un rapper di Acerra, un paese in provincia di Napoli.

Comincia a comporre già dall’età dei 14 anni sperimentando vari generi finchè non trova la sua strada nel rap.