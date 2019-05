Per la stampa britannica la May si dimetterà il prossimo venerdì

Il Leader della Camera dei Comuni è un membro del governo britannico che cura i rapporti tra lo stesso e il Parlamento, più o meno il compito che nel nostro governo ha il ministro dei Rapporti con il Parlamento.

Mercoledì sera, la Leader della Camera dei Comuni Andrea Leadsom si è dimessa, a causa dell'ultimo piano Brexit presentato dalla premier Theresa May, dichiarando che conteneva dei punti che lei non poteva sostenere, perché non erano in linea con il dettato della Brexit.

La decisione della Leadsom è stata interpretata dai giornali britannici come l'atto finale di sfiducia a Theresa May, tanto che questa mattina la stampa britannica dà per certe le sue dimissioni, diventate titolo di apertura delle prime pagine dei giornali, sottolineato dall'immagine di una May in lacrime sul sedile posteriore dell'auto con cui si allontana dal Parlamento.

Tra questi, il Times ha anticipato che la May annuncerà già venerdì prossimo le sue dimissioni, dopo aver incontrato Sir Graham Brady, influente presidente del "Tory backbench 1922 Committee".

Le dimissioni, in tal modo, verrebbero date il giorno successivo alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che in Gran Bretagna, come anche in Olanda, si tengono questo giovedì.