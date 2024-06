La Rep. Ceca riprende la Georgia: finisce 1-1, 82’ per un affaticato Kvara

Finisce 1-1 tra Georgia e Repubblica Ceca il secondo match del Gruppo F di Euro 2024. Georgia in vantaggio allo scadere del primo tempo. La nazionale di Kvara sul gong del prima frazione passa in vantaggio contro la Repubblica Ceca. Il gol porta la firma di Mikautadze, che trasforma con freddezza un rigore causato da un tocco di mano di Hranac. Beffa atroce per i cechi, che per tutta la prima frazione di gioco hanno creato occasioni senza sfruttarle.

Nella ripresa dopo un contropiede e un assist non sfruttato dalla Georgia, la Repubblica Ceca trova il gol dell'1-1. Siamo al 60', quando Schick deposita in rete un pallone finito sul palo dopo un colpo di testa di Lingr (entrato poco prima al posto di Hlozek). Nei minuti finali Kvara accusa la fatica, gambe pesanti e muscoli indolenziti per l'attaccante del Napoli, che viene sostituito all'82'. Il finale è un assedio ceco, ma sul gong per poco non va un scena una beffa clamorosa: in contropiede, infatti, la Georgia ha l'occasione del 2-1 ma la fallisce clamorosamente con Lobjanidze.



Il Portogallo schianta 3-0 la Turchia e si qualifica agli ottavi

Termina sul risultato di 0-3 il match tra Turchia e Portogallo, valido per il secondo turno del Girone F di EURO 2024. Cristiano Ronaldo e compagni strappano così con una giornata d'anticipo il pass per gli ottavi di finale. Ad aprire le danze è Bernardo Silva (21') che col mancino preciso infila Bayindir dopo una sfortunata deviazione di Kokcu.

La squadra di Martinez chiude il primo tempo avanti di due grazie alla clamorosa autorete di Akaydin (28') che nel tentativo di servire il suo portiere con un retropassaggio fa terminare il pallone direttamente nella propria porta. Nella ripresa il Portogallo mette il lucchetto al match grazie al tap-in di Bruno Fernandes (56') che deve solo appoggiare in rete il delizioso assist di Cristiano Ronaldo. Nel finale la Turchia di Montella prova a darsi una scossa ma sbattendo continuamente contro la difesa avversaria capitanata da Pepe che fa sempre buona guardia.



Il Belgio batte la Romania 2-0 e torna a respirare: altro gol annullato a Lukaku

Termina sul risultato di 2-0 il match tra Belgio e Romania, valido per il secondo turno del Girone E di EURO 2024. La squadra di Tedesco tira un sospiro di sollievo dopo la sconfitta alla prima giornata contro la Slovacchia, e adesso dovrà giocarsi la qualificazione nell'ultima sfida contro l'Ucraina. Gara sbloccata nel primo tempo da Yuri Tielemans (2') che dopo soli 120 secondi dal fischio d'inizio riceve la sponda di Lukaku e tira una sassata dal limite che batte il portiere.

Nella ripresa è proprio Romelu Lukaku a trovare la rete del raddoppio, che viene però annullata per posizione di fuorigioco.. All'ex attaccante dell'Inter già contro la Slovacchia non erano stati convalidati due gol, uno sempre per offside e mentre l'altro per tocco di mano di un suo compagno durante lo sviluppo dell'azione. Nel finale la formazione belga guidata dal tecnico italiano Domenico Tedesco riesce comunque a mettere il lucchetto al match, con Kevin De Bruyne (80') che riceve il rinvio direttamente dal portiere Casteels e di destro mette in porta.







Osimhen, cessione a rischio? Le big attendono per evitare la clausola

C'è un silenzio assordente sul mercato per Victor Osimhen. Il Napoli col prolungamento ha evitato di arrivare in scadenza, pagando con uno stipendio da 11mln di euro netti la causola da 130mlna, ma ad oggi non si muove moltissimo intorno al nigeriano. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la frontiera dei desideri è la Premier League, con il Chelsea di Maresca l’amore non è scoppiato, l’Arsenal sembra virare su Gyokeres dello Sporting Lisbona, mentre spunta il Manchester United che sta iniziando a muoversi per l’attacco disturbando anche il Milan per Zirkzee.

Il Paris Saint Germain, che non ha un centravanti riconosciuto di grande spessore internazionale, è in agguato ma, consapevole del fatto che il Napoli abbia già programmato la cessione, potrebbe tentare di risparmiare sulla clausola proponendo qualche contropartita. È un’opzione che potrebbe svilupparsi durante il mese di luglio (quando ci riproveranno anche Al Hilal e Al Ahli). Per il sostituto intanto, Lukaku resta un nome gradito, il prestito è la formula più adatta ma Manna pensa anche ad un investimento di 20-25 milioni con un contratto biennale più opzione.





Dalla Spagna - Napoli su Vitor Roque: possibile contatto Manna-Barcellona a breve

Il Napoli guarda in casa Barcellona per rinforzare l'attacco. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, gli azzurri sono interessati a Vitor Roque. I blaugrana lo hanno acquistato lo scorso anno dall’Atletico Paranaense, ma l'attaccante brasiliano ha trovato poco spazio nel corso della stagione e così il club potrebbe accettare di liberarlo.

Il classe 2005 è attenzionato anche dal Porto e dall'Atletico Madrid, motivo per cui il Barcellona si aspetta una chiamata da Giovanni Manna nei prossimi giorni, in modo da capire le reali intenzioni del club partenopeo. L'arrivo di Vitor Roque non sarebbe legato alla cessione di Victor Osimhen, ma rappresenterebbe solamente un ulteriore innesto per il reparto offensivo, considerando che il giovane brasiliano può spaziare in diverse zone dell'attacco. Come aggiunto da Mundo Deportivo la formula che il Barcellona prevede per liberare Vitor Roque è quella del prestito e quindi non a titolo definitivo.