Novara, insieme ai suoi cittadini, si prepara ad accogliere un nuovo punto di riferimento per il fitness: McFIT, il brand numero uno in Europa nel settore delle palestre (che fa parte della holding tedesca RSG Group GmbH), aprirà ufficialmente le porte del suo primo centro cittadino il 27 giugno 2025, negli spazi riqualificati dell’ex Cinema Vittoria, al civico 8 di Galleria dei Portici.

McFIT: sconto speciale fino al 20 maggio e un nuovo volto per l’ex Cinema Vittoria

Le prevendite sono state aperte lo scorso 22 aprile, e i cittadini stanno rispondendo con entusiasmo all’offerta promozionale: i primi 300 iscritti avranno la possibilità di attivare l’abbonamento a 29,90 € al mese (invece di 39,90 €), garantendosi così un risparmio di 120 euro sul primo anno. Questa tariffa speciale sarà disponibile fino al 20 maggio, salvo esaurimento dei posti. Il nuovo centro firmato McFIT rappresenta non solo un’opportunità per chi desidera allenarsi in un ambiente moderno e accessibile, ma anche un importante intervento di riqualificazione urbana. Il design contemporaneo e funzionale della palestra, con ambienti pensati per il benessere a 360°, si affaccia direttamente su Galleria dei Portici con ampie vetrate, offrendo massima visibilità sugli interni.

McFIT: da cinema dismesso a nuovo spazio per il benessere della città di Novara

“È con soddisfazione che annunciamo l'apertura del primo centro fitness di McFIT a Novara – ha commentato Samuele Frosio, Amministratore Unico di RSG Group Italia – Ci radichiamo nel secondo Comune più popoloso del Piemonte, una città con spiccata vocazione sportiva, che nel 2025 ha ricevuto il riconoscimento di città europea dello sport. Per questo motivo siamo sicuri che la nostra location, ubicata nel cuore del centro storico, oltre a restituire alla cittadinanza gli spazi dell'ex Cinema Vittoria, contribuirà ad aumentare ulteriormente l'elevata qualità della vita di questa bellissima città”. In attesa del taglio del nastro, McFIT ha voluto coinvolgere i novaresi attraverso un progetto creativo inedito: sulle vetrine della palestra è esposta la fiaba illustrata “The Wolf of McFIT”, firmata dall’illustratore e autore Pietro Nicolaucich, che trasforma il lupo cattivo in un personaggio positivo, impegnato a costruire proprio una palestra.