Il 29 agosto 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha concesso la registrazione al marchio collettivo panuozzo di Gragnano.



Il Dott. Camillo Arpaia, presidente dell'Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano ha affermato che "il marchio è stato concesso a seguito dell'esame approfondito del regolamento d'uso che disciplina le modalità di produzione e somministrazione del famoso panuozzo. Il certificato di registrazione si compone di più di centottanta pagine perché il marchio è stato concesso per tutti i prodotti e servizi rivendicabili in una domanda di marchio. È senza meno un importante riconoscimento del lavoro svolto dall'Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano che permetterà di tutelare meglio le contraffazioni che in Italia ingannano i consumatori circa l'origine e la qualità del panuozzo di Gragnano".



Lieto della notizia il sindaco Aniello D'Auria ha affermato che "il marchio registrato permetterà con più facilità la realizzazione di sinergie tra imprenditori e comunità gragnanese. Su questo tema l'amministrazione comunale ha profuso grandi sforzi e anche il riconoscimento ministeriale rappresenta un ulteriore contributo alla bontà del percorso intrapreso. Del resto Gragnano è famosa nel mondo per le sue eccellenze alimentari e ogni sforzo per la tutela e valorizzazione delle sue produzioni alimentari fa scorgere una vena di orgoglio per la comunità gragnanese".