Il nuovo singolo di Cire è "Samba"... ed è finalista ai Dance Music Awards

Il suo nuovo singolo Cire l’ha realizzato con Giordano Mazzocchi , BELM e LMNTRX, si chiama “Samba”. E’ una traccia perfetta per ballare tutto il weeekend e non solo. Mentre si balla, oppure dopo o prima, può votare Cire ai Dance Music Awards scrivendo un sms gratuito con nel testo il codice 353 al numero 351 6265660.





Cire, ovvero Marco Ciresola. Mantovano, è tra i vocalist più affermati e amati d'Italia (per ben 2 volte, nel 2012 e nel 2014, è stato eletto miglior vocalist ai Dance Music Awards). Intrattenitore, produttore musicale, affina da subito il dono della voce e, ormai da 20 anni, è protagonista nei locali d'Italia. Dal 2018 porta avanti CirEvolution, progetto con all'attivo decine di live.

E continua a mettere la sua voce al servizio di top dj come Benny Benassi, Tujamo, Steve Aoki, Bob Sinclar, Gabry Ponte, Nervo… "Lavoro soprattutto nel Nord-Italia, con collaborazioni solide e durature", racconta Cire. "Quest'anno ho cominciato a dire di 'no': non vengo perché ho troppe date o perché il progetto non mi convince". Del suo rapporto con la musica dice: "La musica è vita, senza musica e senza vita non si può stare. Anche io ero tra quelli che la luce in fondo al tunnel l'hanno vista sempre. Non tutti pensavano, durante la pandemia, che il settore dell'intrattenimento sarebbe ripartito alla grande. E' bello aver avuto ragione".