PizzAut arriva all’ONU dove Nico Acampora e i suoi ragazzi parleranno di inclusione davanti ai potenti del pianeta. Sarà un’occasione incredibile per portare all’attenzione dei cittadini di tutte le nazioni la necessità di creare un mondo in cui la parola d’ordine deve essere dignità.

Nico Acampora e i ragazzi e le ragazze di PizzAut volano a New York per parlare di inclusione dal Palazzo di Vetro dell’ONU. Lo possono fare anche grazie a un partner prestigioso, Alpitour World, che con Neos, compagnia aerea del Gruppo, e Turisanda1924, Brand tra i più noti del panorama turistico italiano, si occuperà del viaggio, dell’accoglienza e della permanenza di Nico, dei ragazzi e delle loro famiglie, grazie anche al supporto dei fornitori Teamamerica per il soggiorno e Volatour per tutti i servizi in destinazione.

“Alpitour World ci ha consentito un’esperienza unica e per questa opportunità esprimiamo loro tutta la nostra gratitudine” - esordisce Nico Acampora - “L’unicità del loro contributo non sta solo nell’averci supportato nell’organizzazione di questa straordinaria esperienza, ma nella volontà di iniziare con PizzAut una reale collaborazione che ci vedrà lavorare insieme con attività concrete. Viaggiare con i ragazzi e ragazze autistiche può non essere semplice, le situazioni più comuni possono generare sgomento in loro e occorre essere preparati a gestire varie situazioni. La sensibilità dimostrata da Alpitour World su questo tema ci convince ancora di più che lavorare per un mondo più inclusivo sia la strada giusta e che percorrerla anche con le aziende è possibile e utile”.

Come leader del turismo italiano, infatti, Alpitour World si impegna da oltre 75 anni ad agire in modo responsabile insieme ai propri partner e ai propri clienti operando con cura nei confronti delle persone e delle comunità, nella convinzione che la bellezza del mondo debba essere per tutti.

Per questo il Gruppo, attraverso le sue divisioni e i suoi Brand, si impegna ogni giorno ad offrire sostegno alle comunità locali e a dar vita ad attività concrete per rendere le esperienze di viaggio accessibili ad un numero sempre più ampio di persone, ognuno con le proprie unicità. Tra questi, solo per citarne alcuni, il progetto Vacanze Accessibili – Senza Barriere, promosso dai Brand Alpitour, Francorosso e Bravo con l’associazione Handy Superabile, per raccogliere le esigenze dei clienti con disabilità motoria e/o sensoriale e verificare la fruibilità dei servizi presenti nei singoli villaggi e quello con AIC, l’Associazione Italiana Celiachia, che nasce per permettere a tutti di vivere una vacanza serena grazie alla presenza di strutture che aderiscono al network Alimentazione fuori Casa.

“Abbiamo deciso di avviare questa collaborazione perché crediamo che essere in viaggio significhi dare a tutti la possibilità di scoprire il mondo, imparare a conoscerlo e viverlo, facendone pienamente parte” - afferma Gabriele Burgio, Presidente e Amministratore Delegato di Alpitour World – “Al centro delle nostre attività c’è il cliente e ogni giorno lavoriamo per garantirgli la massima qualità in ogni esperienza e servizio grazie al controllo dell’intera filiera turistica, dal momento della prenotazione, passando per l’assistenza in volo e a terra, fino alla permanenza nei nostri resort, e ad una formazione mirata volta a creare competenze e professionalità in grado di offrire a tutti di vivere con serenità la propria vacanza”.

È in quest’ottica che si inserisce la collaborazione con PizzAut che rappresenta solo la prima tappa di un viaggio che le due realtà hanno iniziato a percorrere insieme nel segno dell’inclusione gettando le basi per un cambiamento culturale e generazionale.