Nel primo dei tre incontri del sabato per la 26.esima giornata di Serie A, l'Udinese ha conquistato tre punti al Castellani, battendo di misura l'Empoli per 1-0. I friulani hanno ora 35 punti in classifica, gli stessi della Juventus. Nel primo tempo entrambe le squadre hanno avuto una occasione per parte: gli ospiti con Udogie, ma il suo tiro rasoterra è stato respinto sulla linea da Parisi, i padroni di casa con Caputo. Al 54' il gol partita, segnato da Becao su calcio d'angolo battuto da Lovric. Questo è il secondo gol stagionale per il difensore dell'undici di Sottil e il sesto in carriera in Serie A. Quella di ieri è la terza sconfitta consecutiva per l'Empoli, un campanello d'allarme per la formazione di Zanetti, che rimane comunque a +10 sulla terzultima.

Il Napoli torna di nuovo a vincere dopo la sconfitta dell'ultima giornata, battendo al Maradona l'Atalanta con un netto 2-0. Con il miglior attacco (60 reti) e la miglior difesa (16 gol subiti), i giocatori di Spalletti hanno fatto il vuoto in classifica, con un vantaggio di 18 punti sulla seconda, rendendo così, ad ogni turno che passa, sempre più realtà il sogno scudetto. Oggi il Napoli, con Gollini titolare al posto di Meret infortunatosi nel riscaldamento, ha segnato il primo gol al 60', con il solito Kvaratskhelia che ha mandato in bambola mezza Atalanta per poi scaraventare in rete, sotto la traversa, un missile chge Musso probabilmente non ha neppure visto. Il secondo gol è stato segnato da Rrahmani con un colpo di testa su calcio d'angolo al 77'. Se il Napoli festeggia, invece l'Atalanta continua la sua astinenza da gol, anche se è da registrare l'ottima prova di un ritrovato Zapata, schierato titolare al centro dell'attacco bergamasco. 42 i punti e sesto posto in classifica per la Dea.

È finita invece in perfetta parità, a reti inviolate, la sfida serale tra Bologna e Lazio. con Motta e Sarri che, non va dimenticato, hanno comunque cercato di vincere, dando vita ad un match vivace e pieno di emozioni, salvo nel finale la paura di perdere ha preso il sopravvento e nel finale le due formazioni hanno guardato al solido, preferendo conquistare un punto per parte. La Lazio si avvicina al secondo posto occupato dell'Inter, mentre il Bologna sale in settima posizione, a 36 punti, superando Udinese e Juventus, con quest'ultima che scenderà in campo nel pomeriggio di domenica contro la Sampdoria.