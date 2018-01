A Idlib si profila una nuova emergenza umanitaria causata dalla guerra in Siria

La guerra in Siria non è solo la guerra all'Isis. Quindi, anche se l'Isis è stato costretto ad abbandonare alcune delle sue roccaforti e seriamente indebolito, questo non ha certo fermato il conflitto tra ribelli e coalizione pro Bashar al-Assad.

Quindi, la guerra continua e continuano a manifestarsi tutti i problemi legati ad un conflitto. Ce lo ricorda l'ennesimo appello di Save the Children che ci informa di combattimenti in corso a Idlib, nord ovest della Siria a circa 25 km dal confine con la Turchia, con case e ospedali rasi al suolo dalle bombe.

L’escalation dei combattimenti è registrata nella parte sud di Idlib ed ha causato uno dei più gravi spostamenti di massa ai quali si è assistito dall’inizio del conflitto con circa 200.000 persone – il 54% delle quali bambini – costrette a fuggire verso nord per sfuggire ai bombardamenti.

Il numero degli sfollati è superiore rispetto a quello registrato durante le ultime fasi dell’offensiva di Aleppo.

La situazione è particolarmente drammatica perché a Idlib si trovano più di un milione di persone, alcune sfollate, che vi hanno cercato rifugio trasferendosi lì da altre parti della Siria, tra cui Aleppo, mentre altre vi hanno fatto ritorno di recente dopo essere state in Libano e Turchia per sfuggire al conflitto.

A lungo vista come roccaforte dell’opposizione, Idlib è stata dichiarata zona di “de-escalation” lo scorso maggio con un accordo firmato dal governo siriano, dall’Iran, dalla Turchia e dalla Russia. Tuttavia i combattimenti sono tornati a intensificarsi rapidamente e sono ora ulteriormente peggiorati.

Questo è quanto ha dichiarato Sonia Khush, Direttrice di Save the Children in Siria: «Ciò a cui stiamo assistendo è orribile e indica che il conflitto in Siria è lontano dalla fine. Milioni di persone restano intrappolate in un'area di guerra dove subiscono ciclicamente bombardamenti.

Tutte le parti coinvolte nel conflitto continuano a mostrare completo disprezzo per le vite e il benessere dei bambini. Non ci sono abbastanza ripari, cibo, acqua e medicine e le infrastrutture sono erose giorno dopo giorno.

I nostri partner sul campo riferiscono che regolarmente trovano rifugio in una sola casa più famiglie. Molti altri non hanno un luogo chiuso dove ripararsi, nonostante le temperature siano gelide di notte. Alcune famiglie sono state costrette a spostarsi più volte.

La cosa peggiore è che tutte queste persone sono state spinte in un enclave ancora più piccolo e sempre più sovraffollato, senza una reale via d’uscita. È necessario che, con urgenza, sia messa fine ai combattimenti e che sia consentito l’accesso umanitario senza restrizioni, affinché i bambini possano ricevere gli aiuti e le scuole possano riaprire.»

«Le persone arrivano di giorno e di notte, senza sosta - racconta Najla, insegnante a Idlib. - Non ci sono luoghi, ripari e tende per loro, ma solo condizioni climatiche rigide. Ospito cinque famiglie a casa, sono fuggite e hanno cercato rifugio qui.

Le persone fuggono dalle bombe, ma non hanno tende o ripari, lo immaginate? Questa area è piena di sfollati. Le organizzazioni umanitarie non sono in grado di offrire aiuto a tutti e molte persone soffrono. Il clima freddo sta rendendo le cose ancora più difficili.»