"Sono passati 6 mesi dai brutali attacchi in Israele da parte di Hamas e altri gruppi, in cui sono state uccise 1.200 persone, molte altre ferite e centinaia rapite. L'OMS condanna ancora una volta questo barbaro atto di violenza e chiede il rilascio degli ostaggi rimasti. Tuttavia, questa atrocità non giustifica gli orribili bombardamenti, l’assedio e la demolizione del sistema sanitario a Gaza, tramite il quale Israele ferisce, uccide e rischia di far morire di fame centinaia di migliaia di civili, compresi gli operatori umanitari. La morte e le gravi ferite di migliaia di bambini a Gaza rimarranno una macchia su tutta l’umanità. Questo attacco alle generazioni presenti e future deve finire. La negazione dei bisogni primari – cibo, carburante, servizi igienico-sanitari, alloggio, sicurezza e assistenza sanitaria – è inumana e intollerabile.L'OMS, insieme ai nostri partner sanitari e umanitari, continuerà a servire gli operatori sanitari, i pazienti e le comunità di Gaza. Ma il continuo rifiuto di accesso significa che i bisogni della popolazione superano di gran lunga qualsiasi aiuto che siamo stati in grado di fornire finora. Il fatto che oltre il 70% delle morti a Gaza siano donne e bambini dovrebbe essere una ragione convincente per fermare la guerra. Esortiamo tutte le parti affinché mettano a tacere le loro armi. Facciamo appello alla pace. Ora".

Questo è quanto ha dichiarato oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesusil.

Sulla stessa lunghezza d'onda quanto dichiarato dal coordinatore umanitario delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, Jamie McGoldrick, che ha affermato che le condizioni umanitarie a Gaza dopo sei mesi dall'invasione israeliana sono catastrofiche:

"Negli ultimi sei mesi, la popolazione di Gaza ha sopportato sofferenze insondabili. Più di 33.000 palestinesi sono stati uccisi e altri 75.000 feriti. Quasi 2 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case, molte di loro più volte. Metà della popolazione di Gaza è a rischio di carestia imminente e la malnutrizione infantile ha raggiunto livelli mai visti prima a Gaza.La situazione è semplicemente catastrofica.Negli ultimi giorni, Israele ha riconosciuto l’immensa portata della sofferenza a Gaza e la sua capacità di facilitare l’aumento dell’assistenza umanitaria alle persone bisognose. Si tratta di uno sviluppo positivo, in particolare dei numerosi impegni che Israele ha assunto in risposta alle nostre ripetute richieste:

Verrà istituita una cellula di coordinamento meglio funzionante che collegherà gli operatori umanitari direttamente con il Comando meridionale dell’IDF.

Si prevede di aprire temporaneamente il valico di Erez per spostare cibo, acqua e articoli igienico-sanitari tanto necessari, ripari e materiali sanitari dal porto di Ashdod .

Si prevede di aumentare il numero di camion che entrano attraverso il ponte Allenby verso Gaza da 25 ad almeno 50 al giorno.

Intenzione di espandere gli orari di funzionamento dei valichi Kerem Shalom e Nitsana, prevedendo al contempo un aumento del numero di camion scansionati di altri 100 camion al giorno.

Dispiegamento di ulteriori scanner e capacità di personale al valico di Kerem Shalom per accelerare il trasferimento degli aiuti a Gaza.

Garanzia delle approvazioni per l'attivazione di 20 panifici nel nord di Gaza.

Approvazione per il riavvio della linea idrica di Nahal Oz nel nord di Gaza.

Come ho affermato in precedenza, la comunità umanitaria è pronta ad aumentare l’assistenza a Gaza, ma ciò richiede maggiore sicurezza, maggiore accesso e facilitazioni più affidabili da parte delle autorità israeliane.

Siamo pronti a lavorare con tutte le parti per alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza".

E a riassumere i sei medi del genocidio in atto a Gaza, la dichiarazione del Commissario generale dell'UNRWA, Philippe Lazzarini:

"Nessuna parola può rendere giustizia agli orrori in cui vive la popolazione di Gaza da quando è iniziata la guerra, sei mesi fa. La vita di 2 milioni di persone è stata sconvolta, spesso da un giorno all’altro. Molti hanno perso la cosa più preziosa: i loro cari. Tutto scarseggia, tranne i cuori in lutto. Questa guerra ha rotto tutti i superlativi con il maggior numero di bambini uccisi, operatori umanitari, giornalisti ed équipe mediche oltre agli attacchi senza precedenti e alla distruzione di ospedali e strutture delle Nazioni Unite in palese violazione del diritto internazionale umanitario.Tutte le linee, comprese quelle rosse, sono state superate. Questa guerra è resa molto peggiore dalle tecnologie utilizzate in modo improprio dagli esseri umani per danneggiare altri esseri umani; in massa. È aggravato dalla carestia nata da un assedio imposto da Israele, si potrebbe dire che provenga da un'epoca diversa. Di conseguenza, una carestia provocata dall’uomo sta divorando i corpi di neonati e bambini piccoli.Intanto continuano gli attacchi contro l'UNRWA, la più grande organizzazione umanitaria, con l’obiettivo di smantellarla e negare lo status di rifugiato a milioni di palestinesi.Tra dibattiti politici e diplomazia fallita, tra punti di discussione e dichiarazioni ben formulate, l’inferno a Gaza si sta allargando di giorno in giorno. Gli appelli sono molto chiari:

i civili – ovunque si trovino – devono essere protetti. Ogni vita civile persa è una tragedia.

Tutti gli ostaggi a Gaza devono essere rilasciati.

Ora è necessario attuare un cessate il fuoco.

Israele deve aprire più valichi terrestri e rimuovere tutte le restrizioni alle attività dell'UNRWA senza ulteriore indugio. Questa è ora una corsa contro il tempo per ripristinare la nostra umanità".

Queste le parole di Jagan Chapagain, amministratore delegato e segretario generale della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC):



"Sono passati sei mesi dal terribile giorno delle violenze in Israele. Sono passati quasi sei mesi di violenza in continua crescita a Gaza, dove la situazione è disperata e sta peggiorando. La IFRC non prende alcuna posizione diversa da quella dell’umanità. Sei mesi dopo, ribadisco la mia richiesta di: Accesso senza ostacoli agli aiuti all'interno e in tutte le parti della Striscia di Gaza, compreso il nord. Accogliamo con favore la recente notizia secondo cui il valico Erez/Beit Hanoun sarà riaperto. Questa riapertura deve essere permanente e portare a un massiccio aumento delle consegne di aiuti. Deve essere assicurata la protezione dei civili, degli operatori umanitari, degli operatori sanitari e delle loro strutture. Deve anche essere assicurato il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi. Dall'inizio del conflitto, la IFCR ha perso 18 appartenenti alla nostra rete. Queste morti sono devastanti e inaccettabili. Sei mesi sono un traguardo terribile. Dobbiamo riflettere. E pretendere un cambiamento".

Domenica mattina, le forze di difesa israeliane hanno ritirato tutte le loro forze di terra dalla Striscia di Gaza, lasciando sul campo solo una brigata a protezione di un corridoio che divide in due l’enclave palestinese. Le truppe della 98a divisione sono state ritirate dall'area di Khan Younis dopo quattro mesi consecutivi di combattimenti, ha detto l'IDF.

Nella Striscia di Gaza rimane così solo una brigata, la Nahal, incaricata di proteggere il cosiddetto corridoio Netzarim, che attraversa Gaza dall'area di Be'eri, nel sud di Israele, fino alla costa della Striscia. Il corridoio consente all’IDF di effettuare raid nel nord e nel centro di Gaza, impedendo ai palestinesi di tornare nella parte settentrionale di Gaza e consentendo alle organizzazioni umanitarie di fornire aiuti direttamente nel nord.