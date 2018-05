Trento, la mamma prega, la figlia di un anno e mezzo cade dalla finestra e muore

Una famiglia di pakistani con 5 figli si è recata a casa di connazionali per pregare. Mentre il gruppo era raccolto, la piccola Anaya, 16 mesi, è salita su un letto ed è caduta da una finestra.



La tragedia si è consumata ieri a Trento verso le 19 durante un incontro tra famiglie in un appartamento al civico 4 di via Caio Valerio Mariano, nel quartiere Piedicastello. La famiglia della piccola, di origine pakistana, era andata a fare visita in casa di amici per radunarsi in preghiera. Anaya, mentre stava giocando con altri piccoli pare abbia trovato un appoggio - sembra un letto - per arrampicarsi sulla finestra, cadendo nel vuoto da un’altezza di dodici metri.

I Carabinieri di Trento hanno subito avviato le indagini per capire le eventuali responsabilità dei genitori, anche se non paiono esserci dubbi sulla serie di sfortunate fatalità che hanno portato alla morte della bimba.