Continua con un successo dietro l'altro Ferrara Summer Festival ed il 12 luglio 2023 lo fa con la chitarra di Steve Hackett, uno dei musicisti più importanti della storia del rock.

Inglese, negli anni '70 è stato membro della formazione originale dei Genesis con, tra gli altri, Peter Gabriel e Phil Collins. Steve Hackett ha poi intrapreso una carriera solista di successo, pubblicando numerosi album e collaborando con molti altri musicisti. La sua musica si distingue per l'uso virtuoso della chitarra e per le influenze che spaziano dal rock progressivo alla musica classica, al jazz e al folk. Durante il concerto al Ferrara Summer Festival, Steve Hackett eseguirà brani tratti dalla sua vasta discografia, ma non mancheranno omaggi alla sua esperienza con i Genesis, di cui ha fatto parte fino al 1977.

Sul palco del Ferrara Summer Festival Steve Hackett sarà accompagnato da musicisti d'eccezione. Alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

In Piazza Trento Trieste, nel pieno centro di una città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo, Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

Un weekend o una pausa durante la settimana a Ferrara, una città meravigliosa, è sempre un'ottima idea. Se poi tutto questo succede d'estate e c'è la possibilità di vivere anche un concerto o uno show in Piazza Trento Trieste, in pieno centro città, grazie ad una rassegna decisamente eterogenea come Ferrara Summer Festival, il risultato sono momenti di puro relax tutti da vivere... e poi da ricordare.



Tutti gli appuntamenti di Ferrara Summer Festival

Ferrara Summer Festival, cos'è

Ferrara Summer Festival è una manifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi presentando una Rassegna di Spettacoli Musicali, e non, nel periodo estivo all'interno del Centro Storico di Ferrara. La cornice rinascimentale della città di Ferrara crea la suggestione per vivere serate di spettacolo uniche. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.





11.07 – GIORGIA

12.07 – STEVE HACKETT

13.07 – I SOLITI IDIOTI

14.07 – BLACK EYED PEAS + PAOLA & CHIARA

15.07 – GUÈ + GEOLIER + ERNIA + SHABLO

16.07 – FIORELLA MANNOIA / DANILO REA

18.07 – GIACOBAZZI & FRIENDS

19.07 – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90

20.07 – GIANNI MORANDI

21.07 – MADAME