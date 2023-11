In cammino

Biblioteca dell’Abbazia di San Gallo,

terza tappa del viaggio nelle Abbazie europee

Il 29 novembre Livia Pomodoro guiderà una delegazione di “In cammino” nel Distretto abbaziale di San Gallo, in Svizzera, dove incontrerà le autorità cittadine, tra cui il Direttore della Biblioteca dell’Abbazia. In occasione dell’incontro, il Cardinal Ravasi ha approntato in video una lectio magistralis sulla parola “Silenzio” prescelta per questa tappa.

La Biblioteca dell’Abbazia di San Gallo è un autentico gioiello barocco che, ancora oggi, racchiude tra le proprie mura un inestimabile tesoro di manoscritti, stampe e documenti storici: ed è qui che giungerà mercoledì 29 novembre la terza tappa di “In cammino”.

Nel corso della giornata, una delegazione guidata da Livia Pomodoro si incontrerà all’interno del Distretto abbaziale e della Cattedrale con i membri ecclesiastici e le autorità civili di San Gallo, tra cui la prima cittadina signora Maria Pappa e il direttore della Biblioteca dell’Abbazia dottor Cornel Dora. Nell’incontro in Biblioteca sarà presente anche la Presidente della Società Dante Alighieri di San Gallo, dott.ssa Eleonora Rothenberger.

Per l’occasione, S.Em.R. il Cardinal Gianfranco Ravasi – Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura – ha realizzato in video una profonda e penetrante lectio magistralis sulla parola “Silenzio”, che farà da filo conduttore a questo incontro: il video, corredato da una selezione di musiche dal vivo dell’arpista Vincenzo Zitello e di letture dell’attrice Simonetta Solder, sarà proiettato alle ore 17 nella sala del Forum St. Katharinen, in Katharinengasse 21, a San Gallo. Porterà il suo saluto Paolo De Simeis, Presidente Com.It.Es Svizzera Orientale. L’ingresso è libero.

“In cammino” è la speciale rassegna ideata e promossa da Livia Pomodoro che, in tre anni, dal 2023 al 2025, viaggerà attraverso l’Europa toccando 7 nazioni (Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Italia) e 14 tra le maggiori e più prestigiose Abbazie del nostro continente, molte delle quali patrimonio Unesco. Un momento d’incontro e di conoscenza in questi luoghi senza tempo, simbolo della storia e della spiritualità europea, per giungere nel 2025 a Roma in occasione dell’Anno Santo.

“In cammino” ripercorrerà in ognuno dei tre anni le tre principali esperienze del viaggio: partire (2023), transitare (2024), arrivare (2025). In ogni singola tappa verrà declinata, in collaborazione con l’Istituto Treccani, una parola che ispirerà spettacoli, concerti e incontri allestiti nelle Abbazie. Come accennato, per San Gallo la parola prescelta è “Silenzio”.

“Qui nel cuore di San Gallo è come se la maestosa Abbazia, fondata all’inizio del VII secolo e abolita nel 1805, fosse ancora presente – afferma Livia Pomodoro, Presidente dello Spazio Teatro No’hma di Milano e ideatrice della rassegna. – Dal 1983 il Distretto abbaziale è patrimonio mondiale dell’Umanità, insieme alla magnifica Biblioteca: un’isola di conoscenza ancora oggi attiva, che affonda le proprie radici nella storia e nella cultura europea”.

“Può sembrare paradossale che per poter parlare del silenzio – spiega nella sua lectio il Cardinal Ravasi – si debba ricorrere alla parola che è, per definizione, il suo antipodo. In verità le due realtà si intrecciano fra di loro… La vera antitesi è tra il silenzio e il fracasso, il rumore, la chiacchiera, non la parola”.

“In cammino” è tra gli eventi selezionati da S.E.R. Mons. Rino Fisichella per il Giubileo 2025, il cui motto è Pellegrini di Speranza.

Ci accompagnano nel nostro percorso l’Associazione Europea Vie Francigene (AEVF), patrocinata dal Consiglio d’Europa, e la rete delle Organic Cities impegnate nella diffusione di buone pratiche bio amiche dell’economia circolare.

L’iniziativa di San Gallo è stata realizzata con il fattivo contributo del Consolato generale di Svizzera a Milano.

“In cammino”si avvale del patrocinio della Commissione Europea.



Contatti:

in-cammino.eu

[email protected]