Mediaset è un'azienda italiana controllata dalla società olandese MFE – Media For Europe attiva nell'ambito dei media e della comunicazione, specializzata nella produzione e distribuzione televisiva e a pagamento su più piattaforme, oltre che nella produzione e distribuzione cinematografica, multimediale e nella raccolta pubblicitaria. È il secondo polo televisivo in Italia dopo la Rai.



Mediaset nuove normative

Mediaset sta vivendo una fase di totale miglioramento. Piersilvio Berlusconi dice addio a uno dei personaggi della tv più discussi ovvero Barbara D’Urso, conduttrice televisiva e attrice italiana. Al suo posto a condurre Pomeriggio 5 ci sarà Myrta Merlino, che lasciata La7, ed è pronta a una nuova avventura professionale. Per quanto riguarda dei reality, sembrerebbe che Ilary Blasi possa restare fuori dalla nuova stagione dell’ Isola dei Famosi.



Belén Rodríguez lascia Mediaset: ecco tutta la verità

Dopo nove anni, a partire dalla prossima stagione televisiva, non ci sarà più Belén Rodríguez nel ruolo di conduttrice di Tú sí que vales. La showgirl argentina ha deciso di lasciare il programma Mediaset per dedicarsi ad altri progetti come imprenditrice d’abbigliamento. Secondo fonti ufficiali ritroveremo nei panni di conduttrice Giulia Stabile, ballerina della vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, invece dovrebbero rimanere Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Come già annunciato Teo Mammucari ha lasciato il programma per dedicarsi ad altri progetti.

La nuova giuria sarà composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto. La decima edizione di Tú sí que vales è cominciata il 10 luglio 2023, con le prime registrazioni sempre nello studio 8 del Centro Titanus Elios in Roma. In tv cominceremo a vedere le puntate su Canale 5 in prima serata a partire da sabato 16 settembre 2023.