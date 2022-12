CHIARA TAIGI - RAIUNO - NATALE 2022 - REPLAY - Backstage

RIVEDI Chiara Taigi su www.raiplay.it/video/2022/12/UnoMattina-in-famiglia-a0b977b0-bf6e-421b-bdd0-396b2d688405.html?t=8118 al punto 2:14:49 (-0:04:52)

RAI UNOMATTINA IN FAMIGLIA SU RAIPLAY

Chiara Taigi ha cantato e portato i Suoi Auguri nel programma UnoMattina in Famiglia di RAI UNO, nella puntata del Santo Natale 2022, con la conduzione di Tiberio Timperi , Monica Setta e Ingrid Muccitelli , con la Regia di Marco Aprea.

Chiara Taigi ha cantato un medley di storiche musiche natalizie, una versione personale di “Astro del Ciel”, il cui titolo originale è “Stille nacht, heilige nacht”, composta da Franz Xaver Gruber e con una rivisitazione di Chiara Taigi delle parole in italiano di Angelo Meli, passando ad una versione di “Cantique de Noël”, (“Oh Holy Night”) di Adolphe Adam con le parole di Chiara Taigi, un messaggio sentito di speranza e pace, dedicato al Santo Natale.

Una puntata ricca di significati natalizi e nel voler ricordare tutte le persone che svolgono attività anche nel volontariato con uno spazio dedicato alle persone che hanno bisogno di aiuto e che oggi desideriamo ricordare.

Ringraziamenti per il messaggio culturale e musicale nella Prima Rete di RAIUNO, al Direttore di Rete, gli Autori, la Regia, la Redazione del programma, a tutti i Tecnici e gli Assistenti di studio.

Un particolare ringraziamento al regista Marco Aprea e Francesco Maria Marcucci, un ringraziamento a Monica Setta per la piacevole capacità di saper porgere con dolcezza e professionalità, a Tiberio Timperi per una conduzione che unisce cultura e attualità e a Ingrid Nuccitelli per la simpatia e la gioia che unisce i tre conduttori.



