“Cuore di donna”. Fino a Sabato 28 ottobre continua la campagna di prevenzione gratuita delle cardiopatie ischemiche.

Fino al 28 ottobre sarà attiva la campagna di screening gratuita “Cuore di Donna” per la prevenzione della cardiopatia ischemica dedicata alle donne campane di età compresa tra 35 e 69 anni che non sono in cura per patologie cardiovascolari.

La campagna prevede alcuni esami del sangue (colesterolo totale, colesterolo ldl, colesterolo hdl, glicemia) da effettuare presso tutti i punti prelievo di SYNLAB SDN in Campania e in presenza di fattori di rischio cardiovascolare è previsto un approfondimento clinico con visita specialistica cardiologica ed elettrocardiogramma presso i Medical Center a Napoli di Via Gianturco 113, Via Guantai Nuovi 13,15,17, Via Crispi 8, Sant’Antimo in Via degli Oleandri 38 e di Grumo Nevano in Corso Garibaldi 186 (ex Gruppo Igea).

“Cuore di donna” nasce con l’obiettivo di elevare il livello di attenzione sulle patologie cardiovascolari, identificate oltre al cancro al seno o all’utero come il nemico numero uno per le donne e causa di morte ogni anno per una donna su tre. L’incidenza delle cardiopatie è più alta dopo i 50 anni, ma anche le giovani donne non sono esenti da rischi, soprattutto in presenza di predisposizione genetica o di stili di vita non corretti.

«La diagnosi precoce è fondamentale - spiega il Prof. Maurizio Santomauro, cardiologo in SYNLAB SDN - perché ci consente di valutare la presenza di fattori di rischio e intervenire in modo efficace per scongiurare l’insorgere di complicanze anche gravi come aritmie o scompensi cardiaci. E’ importante, dunque, sottoporsi periodicamente a visite cardiologiche che comprendano ecocardiogramma ed elettrocardiogramma, ma anche, più semplicemente, tenere sotto controllo la pressione arteriosa e sottoporsi ad esami del sangue per monitorare colesterolo totale, LDL e HDL e glicemia. Le patologie cardiache femminili, inoltre - precisa il Prof. Maurizio Santomauro - presentano una sintomatologia atipica, che può essere facilmente confusa con quella della sindrome menopausale. Pertanto, l’attenzione ai possibili campanelli d’allarme deve essere massima, anche per le donne giovani che hanno familiarità con la malattia, che fumano e contestualmente assumono contraccettivi per via orale o che non conducono una vita sana».

Per aderire alla campagna di prevenzione, è necessario telefonare al numero 342 3814892 o scrivere a [email protected], fino a esaurimento posti. Per conoscere i punti prelievo SYNLAB SDN in Campania: https://sdn.synlab.it/sedi-e-orari/

“Cuore di donna” è un progetto che SYNLAB sta proponendo su scala nazionale: oltre alle singole campagne di screening territoriali, sono state concretizzate molteplici attività finalizzate a fare educazione sanitaria e divulgazione, primo fra tutti un vademecum informativo (scaricabile gratuitamente sul sito www.synlab.it e reperibile in forma cartacea presso le accettazioni dei Centri SYNLAB), un coinvolgente video cartoon, video-pillole di approfondimento a voce dei Cardiologi SYNLAB e incontri aperti al pubblico, pertanto proseguono le iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione che è fondamentale per una vita sana.