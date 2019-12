Marriage Story di Noah Baumbach con Adam Driver e Scarlett Johansson ha dominato la 29esima edizione dei Gotham Awards vincendo il maggior numero di premi (4) nelle categorie miglior film, miglior attore, miglior sceneggiatura e l'Audience Award.

In tal modo, si candida a pieno titolo uno trai più credibili competitors per la corsa agli Oscar, dato che solitamente il film vincitore del Gotham Award nella categoria Best Feature ha poi molte chance di essere candidato agli Oscar nella categoria Miglior film.