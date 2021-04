La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio del Giappone continuerà a disputarsi sul circuito di Suzuka anche nei prossimi 4 anni, fino alla fine della stagione 2024.

Il circuito di Suzuka, che ha ospitato per la prima volta una gara di Formula 1 nel 1987, è stato decisivo per l'assegno del titolo piloti in almeno 11 occasioni.

"Questa estensione del contratto, risultato del proficuo rapporto tra la F1 e Mobilityland (proprietaria del tracciato), fa parte dell'impegno strategico a lungo termine per sviluppare lo sport in Asia", si legge in un comunicato della Formula 1. "Il Giappone ha una base di accesi sostenitori e con l'entusiasmante giovane talento Yuki Tsunoda, che è diventato il primo pilota giapponese sulla griglia dal 2014, la F1 continuerà a lavorare con gli organizzatori per aumentare ulteriormente la popolarità dello sport in quel Paese".

La gara di quest'anno si terrà il 10 ottobre, mentre nel 2020 il Gran Premio non si è disputato a causa del Covid-19. Tuttavia, Suzuka è uno dei tanti circuiti al di fuori dell'Europa su cui ci sono molti dubbi per il 2021, sempre a causa delle restrizioni legate alla pandemia.