Nel penultimo appuntamento della stagione di MotoGP, per il gran premio della Comunitat Valenciana che si disputa ancora una volta sul circuito Ricardo Tormo, Franco Morbidelli ha conquistato la sua seconda pole in questa stagione.

Il pilota del team Petronas Yamaha ha fatto registrare il tempo di 1'30.191, di 96 millesimi più veloce di quello di Jack Miller (Pramac Ducati), mentre terzo tempo per la LCR Honda di Takaaki Nakagami.

Partiranno invece dalle retrovie le due Suzuki di Mir e Rins che guidano il mondiale, con quest'ultimo che è affiancato al secondo posto da Quartararo (Petronas Yamaha), anche lui poco brillante su questo circuito. In ogni caso Mir, con i suoi 162 punti, già domani potrebbe consacrarsi nuovo campione del mondo di MotoGP.

Le altre posizioni nelle prime file della griglia vedono alternarsi Ducati e KTM, con la Yamaha di Vinales che è sesta, davanti all'Aprilia di Alex Espargaro, autore di un'ottima qualifica.

Deludenti invece le due Ducati ufficiali di Petrucci e Dovizioso, rispettivamente 15° e 17°, così come la Yamaha di Valentino Rossi che anche lui si è fermato alla Q1 con il 16° tempo.

Da segnalare la spettacolare caduta che alla curva 11 nella Q1 ha visto protagonista Alex Marquez, che ha rischiato di essere investito sia da Binder (KTM) che da Dovizioso che, per fortuna, sono riusciti ad evitare sia il pilota che la sua Honda.

