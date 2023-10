Il prezzo di Cosmos (ATOM) dopo aver violato l'intervallo da $ 6,28 a $ 7,58 ha favorito una nuova dinamica al rialzo.

Gli investitori possono aspettarsi un nuovo test di $ 7,58 come supporto per dare il via a un rally esplosivo a $ 10,81.

Questa ondata rialzista arriva però all'improvviso dopo che ATOM ha perso il suo lungo consolidamento.