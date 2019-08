Segnali dal mondo degli umani per le 121 persone da 8 giorni a bordo della Open Arms

Segnali dal mondo degli umani a favore della Open Arms.

Con una lettera al Premier Conte e al ministro Salvini, il presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (FCEI), pastore Luca M. Negro, e il moderatore della Tavola valdese, pastore Eugenio Bernardini, hanno espresso la disponibilità ad accogliere i profughi soccorsi dalla nave Open Arms lo scorso 2 agosto."Questo gesto – spiegano i due esponenti protestanti - ha per noi un significato eminentemente umanitario e risponde, oltre che alla vocazione evangelica all'accoglienza e all'amore cristiano, all'esigenza urgente di portare in salvo persone già provate e colpevoli di nient'altro che sfuggire da guerre e persecuzioni.Sia la FCEI, attraverso il programma Mediterranean Hope, che la Corridoi umanitari Tavola valdese, per mezzo della Diaconia valdese, sono impegnate in attività di accoglienza riservate, in buona parte, ai beneficiari del progetto dei "corridoi umanitari"."La nostra proposta – spiegano i due pastori - nasce dall'apprezzamento della soluzione trovata in casi analoghi quando altri profughi arrivati in Italia sono poi stati parzialmente ricollocati sulla base di accordi con alcuni Stati europei. Come si ricorderà, in quei casi quote di migranti furono accolte dalle strutture della Conferenza episcopale italiana. Per consolidare questo modello operativo, siamo da tempo impegnati presso le Chiese protestanti e gli organismi ecumenici europei, perché sostengano attivamente politiche di accoglienza condivise e solidali."

Quella sopra riportata è la nota diffusa ieri dagli Evangelici.



Ed un supporto speciale alla Open Arms è arrivato anche da Richard Gere, che oggi è salito a bordo con il rimorchiatore che ha rifornito equipaggio e ospiti della Ong spagnola con nuovi viveri. Domani, dovrebbe tenere una conferenza stampa a Lampedusa. Di seguito un suo appello al mondo degli umani.

“The most important thing for these people is that they get to a safe port & be allowed to get off the boat.”



Richard Gere, aboard the #OpenArms rescue ship with 121 people - including babies & children - who fled Libya.



They are being denied entry to Italy & Malta. #BREAKING pic.twitter.com/YKyk2Suw0c — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) August 9, 2019



E dopo le buone notizie, anche una notizia dal mondo dei disumani.

ONG francese, su nave Ocean Viking con bandiera norvegese, carica 80 immigrati in acque libiche.

Sono pronto a firmare il divieto di ingresso nelle acque italiane.

Al governo spagnolo abbiamo invece scritto di farsi carico dei 120 a bordo di Open Arms, ONG spagnola. #portichiusi pic.twitter.com/5RDdkgt4d8 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 9, 2019



E, tanto per capire di cosa stiamo parlando, ecco su chi quel tal ministro ha lo stomaco di fare propaganda per riuscire ad avere "pieni poteri" per governare l'Italia.

No sigamos añadiendo sufrimiento al sufrimiento.



¿Europa está de vacaciones? pic.twitter.com/HhZnu26PAp — Oscar Camps (@campsoscar) August 8, 2019

Di seguito è possibile avere l'ultima posizione sempre aggiornata della Open Arms...