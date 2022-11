"Come direttore artistico di questo programma sono di dispiaciuta di non vedere Enrico ed Alessandra su questa pista, perché il loro contributo artistico è importante. Sono poi umanamente dispiaciuta per l'assenza di Enrico. Lui ha detto a sua volta che è dispiaciuto, si dispiace se quello che è successo abbia offeso qualcuno, se ne scusa con tutti. Io credo alla sua buona fede perché anche sentendolo in questi giorni me l'ha sempre detto in modo accorato. ...Il comportamento di Montesano è stato giudicato inaccettabile dalle regole dell'azienda e dai principi ispiratori del mandato di servizio pubblico dell'azienda Rai" e che "qualsiasi decisione la Rai prende noi ci uniformiamo. Noi siamo una squadra. Siamo una famiglia e non volevamo offendere".

Questa la dichiarazione rilasciata dalla conduttrice Milly Carlucci durante l'ultima puntata della sua trasmissione in onda il sabato sera su Rai 1 per spiegare il caso nato dalla messa in onda di una prova in cui l'ex comico Montesano ballava travestito da milite della X MAS.

Difficile credere che il no vax Montesano fosse a conoscenza che la X MAS ha combattuto anche per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Dopo l'8 settembre, i reparti che si trovavano nel centro nord fecero parte della milizia assassina della repubblica di Salò, mentre quelli a Taranto combatterono, con onore, dalla parte giusta.

Montesano lo sapeva? Molto difficile crederlo.