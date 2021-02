Lo sprint al quale si era assistito sul finire dello scorso anno, aveva creato l'illusione che il mercato dell'auto potesse vivere un 2021 di grande slancio, e invece i dati sulle immatricolazioni di inizio 2021, hanno fatto capire che la situazione è tutt'altro che rosea.

A gennaio 2021, ACEA segnala un -27,4% per la neonata Stellantis, ma le vendite non vanno bene neppure per Daimler (che segna un -20,3%) o BMW (-17,5%) che riducono in parte le perdite anche grazie alla loro penetrazione nel mercato cinese.