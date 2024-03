Il tè verde è una bevanda che sta acquistando sempre più fama in tutto il mondo. Merito delle innumerevoli ricerche scientifiche condotte sul tè verde che ne hanno dimostrato le importanti proprietà per la salute.

Il tè verde è ottenuto dalla stessa pianta del tè nero, del tè bianco e del tè oolong, la Camellia sinensis. Quello che cambia è il tipo di lavorazione a cui vengono sottoposte le foglioline della pianta appena raccolte. In particolare, nel tè verde lo scopo è bloccare l'ossidazione. Ecco che si ottiene così un tè di colore verde chiaro, profumato e che, nelle varietà giapponesi, le migliori sia come gusto sia come benefici per la salute, ha un profumo di erba appena tagliata. Una vera specialità!

Come accennato, però, il tè verde non si fa solo apprezzare per il gusto. Il tè verde è anche un concentrato di antiossidanti, tra cui spiccano le catechine, che conferiscono al tè verde proprietà antinfiammatorie, anti age, antidiabetiche, cardioprotettive, antitumorali e neuroprotettive.

Per quanto riguarda la preparazione, il tè verde non si mette mai in infusione nell'acqua bollente, per preservare i suoi antiossidanti. L'acqua dovrebbe essere portata sempre tra i 60 e i 70°C. A questo punto si toglie l'acqua dal fuoco e si aggiungono le foglie di tè, un cucchiaino per tazza più uno. Lascia in infusione per 9-10 minuti, in modo da estrarre tutte le catechine. Quindi filtra e bevi entro un'ora.

Il tè verde contiene caffeina, quindi evita di berlo nelle ore serali. Alcune varietà, tuttavia, sono a basso contenuto di caffeina, come il Bancha o il Kukicha, e si prestano ad essere bevute anche al pomeriggio. Presta attenzione se assumi farmaci, come gli anticoagulanti. In questi casi chiedi sempre consiglio al tuo medico per escludere eventuali interazioni.

Al link qui sotto l'articolo puoi trovare una spiegazione più approfondita delle proprietà del tè verde e dei diversi tipi di tè che puoi trovare in commercio.