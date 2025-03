Clamoroso 0-3 a Genova tra Sampdoria e Frosinone, sconfitta "drammatica", ovviamente da un punto di vista sportivo, per i blucerchiati che perdono un importante scontro diretto ed ora tremano sul serio!

Coda ha sbagliato un rigore sullo 0-0, ed i ciociari in grande forma e recupero vincono una partita fondamentale, nonostante fino a un mese fa fossero messi malissimo. Ora la salvezza è molto più vicina.

Tre allenatori cambiati non sono bastati alla Samp, a cui serve adesso un finale di stagione davvero senza più errori, perché la B non perdona ed un'eventuale retrocessione in C sarebbe una catastrofe per i tifosi sampdoriani.

Dopo il trionfo odierno, i ciociari sono in una posizione di classifica molto più tranquilla, ma c'è ancora da lottare.