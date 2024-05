Il brano della cantautrice sugli stores digitali e dal 24 maggio nelle radio

“occhi blu” è il nuovo e atteso singolo della giovane cantautrice ELL, sui principali stores digitali e dal 24 maggio nelle radio italiane in promozione nazionale distribuito da Artist First. Il brano è stato prodotto da Martino Schembri per Dmb Management, con l’esperta produzione artistica di Mimmo Taurino. Arrangiamenti che non passano di certo inosservati e che strizzano l’occhio al mondo radiofonico attuale, evidenziando il giovane e promettente talento di ELL, che ormai sembra aver raggiunto una maturità artistica a pieni voti e dalla forte personalità. Una scrittura matura, ben strutturata e fluida che nel ritornello trova la sua massima espressione e potenza emotiva.

“occhi blu racconta la storia di una ragazza che si innamora di un ragazzo che inizialmente sembra quello perfetto ed è quasi come vivere un film. Alla fine, si accorge di quanto male in realtà le stia facendo e capisce che può contare solo su stessa.” ELL

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/02DsArEaXklbGbfOQeCdzN?si=8acFs4ObQI6d4zSjgwXvGw

L’artista si racconta

Sono Elisa Sabatelli, in arte Ell, ho 17 anni, e vivo in un paese in provincia di Taranto. Ho iniziato a scrivere circa quattro anni fa un inedito che non ho mai registrato. Tre anni fa ho messo insieme tutte le idee che avevo in testa ed ho scritto una canzone con l'aiuto della mia insegnante che si intitola “Hai capito male”. Questo è stato solo l'inizio, dopodiché ho iniziato a scrivere le mie canzoni da sola: “Mostri”, che è uscita il 29 luglio 2022, “Noi due”, uscita il 25 novembre, “Semplicità”, pubblicata il 21 aprile del 2023, il quale ha raggiunto quasi i 120k ascolti su Spotify e “Cliché”, uscito il 9 gennaio del 2024. Amo scrivere ciò che vivo nel quotidiano ed esprimere attraverso la musica tutto quello che ho dentro. Il mio genere preferito è l'indie-pop e gli artisti a cui mi ispiro sono Ultimo, Bruno Mars e Mecna, ma amo immergermi, mettendomi alla prova, in qualsiasi genere musicale.

Instagram: https://www.instagram.com/_.ell_official._/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070265205126