Da più parti si chiede che venga organizzata un’inchiesta sui fatti sanguinosi e controversi accaduti nella cittadina ucraina di Bucha.

Il Cremlino invoca indagini oggettive e condotte in maniera imparziale, evidenziando le incongruenze con quello che finora è stato detto dalle autorità di Kiev e di Washington.

Anche la Cina invita a non strumentalizzare la vicenda a fini politici ed esorta al dialogo.

In Italia, giornalisti e reporter che hanno già lavorato in zone di guerre chiedono di essere più prudenti nel condannare immediatamente una parte senza aver confrontato prove e date: lo hanno fatto ad esempio Tony Capuozzo e Fausto Biloslavo (che ha lavorato in Iraq, Pakistan e nei Balcani).